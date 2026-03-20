Netflix: la adictiva miniserie llena de drama y tensión que se ubica entre lo más visto del momento

Netflix, una de las plataformas de streaming más populares a nivel mundial, continúa renovando su catálogo con propuestas que rápidamente captan la atención del público.

Semana a semana, el servicio suma nuevas producciones de distintos géneros, y en esta ocasión logró posicionar entre lo más visto a una miniserie que mezcla drama, suspenso y un impactante caso real.

En ese sentido, recientemente se incorporó una ficción estadounidense que se enmarca dentro del género "true crime" y que, en pocos días, se convirtió en tendencia.

Se trata de "Amor y muerte" (Love and Death), una miniserie que explora las complejidades psicológicas de una mujer involucrada en un crimen que sacudió a una comunidad en Texas durante la década de 1980.

Netflix: ¿De qué trata "Amor y muerte"?

La sinopsis oficial adelanta: "Texas, años ochenta. Una insatisfecha ama de casa de un pequeño pueblo se vuelve el centro de atención cuando su aventura amorosa culmina en asesinato. Basado en una historia real".

"Amor y muerte" explora la dinámica de dos familias que se ven envueltas en una situación de infidelidad y, posteriormente, en un crimen violento.

La trama se desarrolla en un tranquilo suburbio donde dos matrimonios, aparentemente ejemplares, llevan una vida ordenada, marcada por la religión, la rutina y las normas sociales de la época.

Candy Montgomery y su esposo, junto a sus amigos Betty y Allan Gore, representan el ideal del sueño americano: familias unidas, comunidad activa y estabilidad.

Sin embargo, detrás de esa fachada comienza a gestarse un conflicto silencioso. Candy, atrapada en una vida que siente monótona, empieza a experimentar un vacío emocional que la lleva a buscar algo más.

Esa necesidad la impulsa a iniciar una relación extramatrimonial con Allan, un vínculo que en principio parece cuidadosamente controlado, pero que con el tiempo se vuelve insostenible.

La miniserie se basa en un caso real de los años ochenta que ocurrió en Texas, Estados Unidos.

A medida que la historia avanza, las tensiones crecen. La relación secreta genera un entramado de mentiras que termina afectando a todos los involucrados.

El clima se vuelve cada vez más denso hasta desembocar en un hecho violento que cambia para siempre la vida de los protagonistas.

La miniserie, que es una producción original de HBO Max, cuenta con un total de siete episodios, de aproximadamente 55 minutos cada uno, y ya se encuentran disponibles en la plataforma de Netflix.