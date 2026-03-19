Netflix: la película llena de misterio con Jennifer Aniston y Adam Sandler que no te va a dejar despegar del sillón

En Netflix Argentina hay escondida una comedia llena de misterio que logra un equilibrio justo entre risas y tensión, con una historia que arranca de forma liviana pero rápidamente se complica.

Con la química innegable entre Jennifer Aniston y Adam Sandler, "Misterio a la vista" se sostiene en un tono dinámico y cercano, ideal para quienes buscan algo para desconectar y pasarla bien. Es de esas historias que combinan lo mejor del humor con el juego de intentar adivinar qué está pasando realmente.

¿De qué se trata "Misterio a la vista", la comedia con suspenso de Netflix?

¿De qué se trata "misterio a la vista", la comedia con suspenso de Netflix?

Misterio a la vista sigue a un matrimonio que viaja a Europa buscando salir un poco de la rutina, pero todo se descontrola cuando terminan metidos en un crimen inesperado. Lo que parecía un viaje tranquilo se convierte en una situación bastante caótica, donde de un momento a otro pasan de ser turistas a principales sospechosos, sin entender del todo cómo llegaron a ese punto.

Los protagonistas, interpretados por Jennifer Aniston y Adam Sandler, tienen una dinámica muy reconocible: discuten, se dicen las cosas sin filtro y al mismo tiempo se sostienen en medio del desastre. Ella es más curiosa y atenta a los detalles, mientras que él intenta improvisar soluciones que no siempre salen bien, lo que genera momentos bastante absurdos pero muy entretenidos.

A lo largo de la historia, los dos tienen que adaptarse a una situación que claramente los supera, tratando de resolver el misterio mientras esquivan sospechas y se cruzan con personajes cada vez más extraños. Entre persecuciones, malentendidos y decisiones impulsivas, la película juega con ese contraste entre lo cotidiano de la pareja y lo completamente fuera de lo normal que les toca vivir.

Reparto de "Misterio a la vista"