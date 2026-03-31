Tiene 4 capítulos: la serie documental de Steven Spielberg que llegó al top 10 de Netflix

"Los dinosaurios" de Steven Spielberg acaba de aterrizar en Netflix Argentina y ya se posicionó entre lo más visto con su propuesta de 4 capítulos sobre los seres prehistóricos, ideal para disfrutar en familia y sorprenderse juntos en cada episodio.

¿De qué se trata "Los dinosaurios" de Steven Spielberg, furor en Netflix?

¿De qué se trata "Los dinosaurios" de Steven Spielberg, furor en Netflix?

La serie propone un viaje a un mundo que existió hace millones de años, donde estas criaturas dominaban la Tierra en entornos tan variados como selvas, desiertos y océanos.

A lo largo de sus episodios, se reconstruyen sus vidas con un enfoque que mezcla información científica con una narrativa envolvente que hace que todo se sienta cercano y real.

Así, se mete en el día a día de distintas especies, mostrando cómo cazaban, cómo se protegían y también cómo convivían en ecosistemas que eran mucho más complejos de lo que solemos imaginar.

Con imágenes impactantes y un nivel de detalle muy cuidado, logra que cada escena tenga algo de descubrimiento, como si estuvieras viendo por primera vez cómo era realmente ese mundo perdido.

Lo interesante es que no se queda solo en lo visual, sino que también busca generar conexión, mostrando a los dinosaurios desde un lado más "humano", con sus rutinas, sus conflictos y sus formas de adaptarse para sobrevivir.

Es de esas series que se disfrutan en familia porque combinan asombro, aprendizaje y ese toque de aventura que te deja con ganas de seguir viendo un episodio más.