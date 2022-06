Incluso antes del veredicto del jurado, millones y millones de fans de Aquaman dejaron bien en claro que no quieren ver a Amber Heard en la secuela.

En las últimas horas, estuvo circulando una petición, con números casi récord, para dejar fuera de la película a la actriz que emprendió un proceso legal contra de su ex esposo, Johnny Deep.

Además de haber perdido en la corte, su popularidad como actriz se ha visto seriamente dañada. En este sentido, hace unos días se comenzó a difundir la noticia de que la artista dejaría de interpretar a Mera en el Universo Cinematográfico de DC Comics.

Parte de esa drástica decisión se debe a que varias peticiones fueron firmadas por espectadores de todo el mundo que buscan desbancarla de su puesto en Aquaman and the Lost Kingdom.

Heard protagonizó el papel de Mera en la película original de 2018 junto a Jason Momoa y Nicole Kidman. Sobre Aquaman 2, que se estrenará en marzo de 2023, pero, todo indica que ella no participará en esta oportunidad.

Para sorpresa de muchos, hay un posible reemplazo que está siendo muy aclamado por el público. Las personas han firmado para que Bruce Campbell, el actor que protagonizó The Evil Dead, reemplace a Heard en su papel de Mera.

Como era de esperarse, Bruce Campbell se enteró de todo esto y en su cuenta de Twitter no temió en solicitar que le manden el guion de la película para convertirse en la Reina de los Siete Mares.

¿Quién es Bruce Campbell?

Bruce Campbell en Twitter.

Bruce Campbell es un actor famoso por su participación en cintas de serie B como The Evil Dead y The Army of Darkness. También es recordado por sus variados cameos dentro de la primera trilogía de películas de Spider-Man.

El artista es uno de los amigos más cercanos de Sam Raimi, razón por la cual se lo pudo ver en la escena poscréditos del más reciente filme del MCU, Doctor Strange in the Multiverse of Madness.