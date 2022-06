Luego de que los siete miembros del jurado, deliberaran por aproximadamente durante 12 horas y 45 minutos, la Justicia llegó a un veredicto en la demanda por difamación de USD 50 millones de dólares de Johnny Depp contra su ex esposa Amber Heard, quien escribió en una publicación que el actor la había agredido física y sexualmente en múltiples ocasiones. De tal manera, tras una feroz batalla legal y mediática, el fallo judicial declaró culpable a Heard quien deberá pagar 15 millones de dólares de indemnización.

La jueza Penney Azcarate convocó a las partes para la lectura de la resolución en poco más de una hora. Sin embargo, Depp no estuvo presente en el tribunal para escuchar el veredicto.

“Debido a los compromisos de trabajo previamente programados que se hicieron antes del juicio, el Sr. Depp no estará físicamente presente para el veredicto de hoy a las 3:00 p. m. y estará observando desde el Reino Unido”, habían informado desde el círculo del actor.

.

Aunque sí estuvieron presentes sus abogados Camille Vasquez y Benjamin Chew, quienes festejaron la resolución judicial.

No obstante, pese a su ausencia, Depp manifestó la sensación de alegria que lo invadió tras el veredicto, a través de sus redes sociales, donde compartió un sentido mensaje a sus seguidores.

En una extensa carta, expresó su agradecimiento a todos aquellos que lo apoyaron.

Qué dijo Johnny Deep tras el veredicto

“Hace seis años, mi vida, la vida de mis hijos, la vida de las personas más cercanas a mí y también la vida de las personas que durante muchos, muchos años me han apoyado y creído en mí, cambiaron para siempre..."

“Lo mejor está por venir y, al fin, comenzó un nuevo capítulo”, escribió a modo de cierre.

Por su parte, Heard sí estuvo en la corte donde fue anoticiada acerca del veredicto, luego del cual hizo su descargo a través de las redes sociales.

Amber Heard al momento del fallo.

El descargo de Amber Heard tras el veredicto:

“No tengo palabras para definir la desilusión que siento hoy”, tipeó al comenzar el texto en el que además expresa sentir tristeza por la decisión judicial.

Depp demandó a su ex esposa por USD 50 millones a raíz de una columna que ella escribió en 2018 para The Washington Post, en la que no lo nombra, pero se describe a sí misma como “una figura pública que representa el abuso doméstico”.

Sin embargo, aunque Depp no fue nombrado en el artículo, afirma que le costó lucrativos papeles de actuación.

Heard, por su parte, presentó una contrademanda, solicitando USD 100 millones de indemnización.

.

En ese contexto, durante semanas el juicio acaparó la atención del público y de las noticias, en medio de acusaciones mutuas de violencia entre Depp y Heard. Los jurados escucharon más de 100 horas de testimonios, entre ellos las largas declaraciones de los actores, que se acusaron mutuamente de abusos verbales y físicos.

La evidencias incluyeron además mensajes de texto y grabaciones de conversaciones.