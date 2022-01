Juan Minujín reapareció con todo en el reciente estreno de la cuarta temporada de El Marginal, la serie argentina que lidera el ranking de lo más visto en la semana en Netflix. El regreso de “Pastor”, el personaje que protagonizó la trama de la primera entrega junto a los hermanos Borges, marcó gran parte de la agenda mediática de la semana pasada, fundamentalmente por un detalle en particular: el inesperado desnudo del actor que predominó en el primer episodio.

Las imágenes “al natural” del presidiario galán no pasaron desapercibidas por el ojo espectador y generaron un enorme revuelo en las redes sociales, que convirtieron al nombre de la serie de Underground y del propio intérprete en tendencia por varias horas en Twitter a raíz de una ola de memes y bromas.

Los desopilantes memes y bromas por la performance de Juan Minujín en la cuarta temporada de " El Marginal" fueron furor en las redes sociales.

Al respecto de este fenómeno, el reconocido actor fue consultado en una entrevista con Clarín cómo fue el proceso de realización de las escenas del desnudo que dieron que hablar toda la semana, a lo que confesó: “No tengo tanto pudor, y me parece que tampoco es tan raro”, manifestó.

Lejos de sentirse avergonzado o incómodo por su exposición, Minujín insistió en que se trataba de una cuestión que había que entender “más naturalmente”. Y profundizó: “Me parece que hay demasiada cosa puesta alrededor de la desnudez, si se desnuda, si no. Creo que deberíamos ir yendo a entenderlo más naturalmente. Yo veo las películas de Abel Ferrara y no me lo planteo. Me parece que es parte de lo que está pasando, y está bien que así sea”, opinó el actor.

Asimismo, consideró que las producciones que intentan disimular con efectos visuales que su personaje está desnudo es “una pérdida”, y justificó: “Cuando lo amerita el desarrollo de la ficción, está bueno poder hacerlo. En todas las películas que veo, cuando el personaje tiene que estar desnudo y no lo está, solamente por una cuestión de pudor o del público, del mercado, a mí me da pena, porque me parece que es una pérdida”, criticó.

En la nueva temporada, "Pastor" se reencuentra con los hermanos Borges en la cárcel ficticia de "Puente Viejo".

El regreso de “Pastor” a “ El Marginal 4”: el análisis de Juan Minujín

Cabe resaltar que para la realización de la nueva temporada de El Marginal, el intérprete de “Miguel Palacios” (“Pastor”) participó además como productor asociado junto a Sebastián Ortega. Esto permitió que la trama de la historia se enriquezca con un desarrollo más profundo y exhaustivo de los protagonistas.

“El primer enemigo que tiene Pastor es él mismo. Va a tener que recorrer un camino muy largo para poder encontrar la punta del hilo que pueda traerlo de nuevo a la vida”, explicó el artista en una de sus más recientes publicaciones de Instagram, donde describe el proceso del rodaje de la ficción en medio de la pandemia y su análisis de la cuarta entrega.

Al respecto, indicó que para esta continuación tuvo la oportunidad de estar “más involucrado” en el entramado de la ficción, que inevitablemente estuvo atravesada por la pandemia y sus complicaciones. “Pero lo aprovechamos para poder trabajar más los guiones. Había mucho que contar de Pastor. Como productor, pudiendo entender mejor hacia dónde me parecía que, desde mi punto de vista, se podía llevar la historia. Y, además, sin olvidar que la pandemia cambió mucho la perspectiva de muchas cosas”, agregó.

“Cuando leí la expectativa de fuga del auto a otro país, y que termina en Puente Viejo con Diosito, en principio es como una pesadilla tremenda. Me pareció interesante que en la cuarta temporada, dos personajes que eran tan antagónicos, que habían terminado tan enfrentados en la temporada 1, porque yo lo quise matar a él y él a mí, tuvieran que estar de nuevo conviviendo, y que en un punto tuvieran que empezar a aliarse”, apuntó Minujín, y añadió una pisca de humor a su reflexión: “Es como el meme ese de “expectativa-realidad”: la expectativa era irse con Emma a la playa, y de pronto estaba en la playa de estacionamiento con Diosito y Borges”, bromeó.

Por último, el actor opinó que no sentía que existiera “un Pastor bueno y uno malo”, sino que su personaje reunía “la complejidad que tenemos la gran mayoría: costados muy oscuros y miserables, pero también otros costados que son tiernos, nobles, heróicos, que reflejan valores humanos muy lindos”.