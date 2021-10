El Juego del Calamar pronto se convertirá en la serie más vista de Netflix. La viralización de la serie trajo aparejada, insólitamente, la difusión de un número de teléfono que aparece en una de las tarjetas, la cual muestra uno de los protagonistas en escena. Como era de esperarse, personas de todo el mundo llamaron a ese número y ahora, el dueño de la línea vive un infierno.

Si bien en la industria cinematográfica estadounidense los productores deciden comenzar los números de teléfono con el prefijo 555, para que estos contactos sean ficticios, la producción de El Juego del Calamar no fue tan despierta en ese asunto y, inocentemente, mostró números de teléfono reales.

La idea de la productora Siren Pictures era censurar los últimos 3 dígitos de ese número, pero se equivocaron y taparon los 3 primeros, que en Corea del Sur solo son del código del área, por lo que un número real quedó expuesto a los fanáticos de la serie.

El dueño del número de teléfono es un hombre de 40 años, oriundo de Gyeonggi, Corea del Sur, quien ya denunció ciento de veces el calvario que vive. A causa de que el número ya es de conocimiento público, y aparece en una serie con éxito a nivel mundial, el propietario parece no quedarle alternativa que cambiarlo por otro nuevo. A pesar de eso, el denunciante enfatizó que no quiere cambiar el número de teléfono porque está vinculado a su negocio y lleva usándolo unos 10 años.

Según estimaron, cerca 4 mil llamadas cada día, mensajes o imágenes le llegan cada día a ese número de celular, incluso varios niños le pidieron que querían formar parte del juego.

Las bromas de los espectadores de la serie de Netflix pueden quedar ahí, en bromas. Sin embargo, el hombre teme que millones de personas conozcan su número. Es por eso que decidió mantener el anonimato ante los medios de comunicación.

Las quejas del dueño del número de teléfono que aparece en una de las tarjetas de El Juego del Calamar

Según contó el damnificado al medio local MBC, el hombre "nunca había visto 'El juego del calamar'", por lo que pensó “que era solo una llamada de ‘spam’”. “Solo me enteré del hecho de que mi número estaba en la serie porque me lo dijo alguien que me llamó”, contó el denunciante.

Además, agregó: “Llega al punto de que, como la gente trata de contactarme sin tener noción del día y la noche debido a su curiosidad, la batería de mi teléfono se agota y se apaga”.

La posible solución al problema

Netflix admitió haber violado la Ley de Protección de Datos. A pesar de eso, la plataforma lamentó que no poder va a poder hacer nada al respecto. Si bien le ofrecieron 5 millones de wones, el hombre todavía no los aceptó. La productora coreana, Siren Pictures, está en contacto con el afectado para negociar y resolver el problema rápidamente.

Por otro lado, Huh Kyung-young, jefe honorífico del Partido Nacional Revolucionario y aspirante a la presidencia de Corea del Sur, publicó en sus redes una oferta de 100 millones de wones (unos 322 millones de pesos) para comprar el número al hombre y así poder ayudarlo.

“Me he enterado de que el propietario del número de teléfono que aparece en una tarjeta de visita en ‘El juego del calamar’ está sufriendo graves daños por las llamadas de broma. Me gustaría comprar el número por 100 millones de wones”, escribió en su cuenta de Facebook.

‘El juego del calamar’ se estrenó en Netflix el pasado 17 de septiembre y desde entonces es una de las series más vistas en la plataforma de contenidos por streaming.

La serie fue escrita y dirigida por el cineasta surcoreano Hwang Dong-hyuk y tuvo un gran éxito en su nación de origen, así como en una decena de países.