Con el mercado de streaming cada vez más competitivo, gracias a la llegada de nuevas plataformas como Disney+ y Amazon Prime, Netflix comenzó a invertir una exorbitante cantidad de su presupuesto a lo que considera su caballo ganador: contenido original. Sin embargo, la producción que se acaba de coronar como el estreno más exitoso en la historia de la plataforma le costó a Netflix la mitad del dinero destinado a sus más reconocidos títulos.

"El juego del calamar" fue un triunfo calculado que pareció un éxito sorpresa. Mientras la serie surcoreana tomó a la audiencia mundial de la plataforma por sorpresa, lo cierto es que Netflix invirtió $500 millones de dólares en país asiático a principio de año, según reportó Variety, en un intento de capitalizar sobre la ola de música, series y películas surcoreanas que hoy triunfan en occidente.

.

Pero, ¿cuánto costó "El juego del calamar"? Según informó el portal Bloomerang a partir de documentos internos de la plataforma de streaming, el exitoso thriller le costó a Netflix una compra de $21,4 millones de dólares. Considerando el éxito que recibió la serie, con 111 millones de hogares mirando sus nueve episodios desde su debut el 17 de septiembre, este fue a todas luces una inversión ganadora.

Para poner en contexto, Variety informó que dos de las series cabecera de Netflix, "Stranger Things" y "The Crown", recibieron un presupuesto de $8 a $10 millones de dólares por episodio. En el caso de la serie británica esto representaría un gasto de, mínimo, $80 millones por temporada, casi cuatro veces más que la primer temporada del Juego del Calamar.

El presupuesto destinado a "El juego del calamar" fue mucho menor que otros grandes éxitos de Netflix.

La diferencia en el éxito de ambas producciones también es abismal: la tercera temporada de "Stranger Things" es apenas el sexto mayor lanzamiento de Netflix y ninguna temporada de "The Crown" está en el top 10 (aunque la cuarta temporada ganó el premio Emmy a la mejor serie dramática de este año).

En Disney +, los programas de Marvel como "WandaVision" y "The Falcon and the Winter Soldier" tienen precios del tamaño de una película, costando hasta $5 millones por episodio. La serie de Star Wars "The Mandalorian" tuvo un presupuesto de $15 millones por episodio, lo que colocaría toda la temporada de ocho episodios a un precio de $120 millones de dólares, casi seis veces más que El juego del calamar.

Los gigantes tecnológicos como Apple y Amazon también han invertido grandes cifras en su contenido original, buscando competir con Netflix. Amazon está gastando $465 millones en la primera temporada de su próxima serie de televisión "El señor de los anillos", incluyendo los $250 millones que gastó en los derechos.