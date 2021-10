Netflix, más precisamente su co-ceo Ted Sarandos, había adelantado que El juego del calamar iba camino de convertirse en su serie original más vista de todos los tiempos. Ese honor pertenecía hasta ahora a Los Bridgerton con 82 millones de visionados en sus primeros 28 días en la plataforma. Pues bien, la serie coreana rompió ese récord al sumar 111 millones de visionados en apenas 17 días, según informó la compañía.

Este dato también indica que es la primera serie de la plataforma de streaming en superar los 100 millones de reproducciones durante su primer mes en el catálogo. De todos modos, hay que tener en cuenta que la empresa considera que con ver dos minutos de un episodio ya es suficiente para considerarlo como un visionado. Aunque esto último no quita méritos a su sensacional éxito.

El juego del calamar llegó a 111 millones de fans convirtiéndose en la serie más grande de Netflix de todos los tiempos. pic.twitter.com/UlFR5nKBwA — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) October 12, 2021

Además, el fenómeno no parece tener fin, ya que sigue liderando el Top 10 de Netflix.La producción rápidamente se convirtió en boom mundial, con amplia repercusión en las redes sociales y en la vida real: desde memes, recreaciones y hasta la preocupación de padres en el mundo porque sus hijos imitaban los juegos en las escuelas.

Lo más probable es que Netflix esté haciendo todo lo posible para convencer a Hwang Dong-hyuk, su creador, para ponerse manos a la obra con una segunda temporada lo antes posible.

"Tengo algunas cosas en mi mente pero cuándo va a desarrollarse el próximo proyecto o cómo lo haría, todavía no lo tengo planeado. Ahora estoy trabajando en un film que lo pensé hacer antes de imaginar una segunda temporada de El juego del calamar, y tal vez podría hacerlo en paralelo pero no está decidido aún", sostuvo el realizador, en diálogo con Infobae.

El creador de la serie escribió el primer boceto del guion en 2008 y en su momento productoras lo rechazaban porque decían que era demasiado surrealista para la pantalla y no conseguía inversores. Pero con la llegada de Netflix a Corea del Sur todo cambió: el proyectó que inicialmente fue pensado como una película se convirtió en una serie y finalmente vio la luz este año, superando todas las expectativas.

¿Cuáles eran las series más vistas de Netflix?

El Juego del Calamar se estrenó el 17 de septiembre y no tardó en ser la serie más vista en gran parte del mundo. Incluso, logró una verdadera proeza cuando se convirtió en la primera producción de Corea del Sur en ubicarse como lo más visto durante varios días en los Estados Unidos.

Antes de este fenómeno, según las estadísticas que compartió la empresa el 1 de octubre, este era el contenido más exitoso de la plataforma:

Bridgerton - 82 millones de espectadores

The Witcher - 76 millones de espectadores

Lupin - 76 millones de espectadores

Sexo/Vida - 67 millones de espectadores

Stranger Things 3 - 67 millones de espectadores

La Casa de Papel T4 - 65 millones de espectadores

Tiger King - 64 millones de espectadores

Gambito de dama - 62 millones de espectadores

Sweet Tooth - 60 millones de espectadores

Emily in Paris - 58 millones de espectadores

El reparto de El juego del calamar

Los personajes de la serie fueron interpretados por varias figuras del país asiático, que ahora se volvieron estrellas mundiales. Además, muchos decidieron sumarse a Instagram y en cuestión de horas sumaron millones de seguidores.

Por ejemplo, Jeong Ho-yeon, la jugadora 067, multiplicó su estrellato y esto la ayudó a convertirse en la flamante embajadora global de la marca de lujo Louis Vuitton.

El elenco lo comforman: Lee Jung-jae como Seong Gi-hun; Park Hae-soo como Cho Sang-woo; Jung Ho-yeon como Kang Sae-byeok; Wi Ha-joon como Hwang Jun-ho; Oh Young-soo como Oh Il-nam; Heo Sung-tae como Jang Deok-su; Gong Yoo como The Salesman y Anupam Tripathi como Abdul Ali.