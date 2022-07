Los dueños de la popular plataforma para ver películas y series volvieron a dar una mala noticia a los millones de usuarios que pagan para disfrutar los contenidos exclusivos. En los primeros días de agosto, Netflix sacará de su catálogo más de 30 producciones por un motivo muy particular. Esto se suma a las restricciones para compartir la clave con otras personas.



Mientras el gigante del streaming padece tiempos muy difíciles, se conocieron cuáles van a ser las series y películas a las que le dará la baja desde el próximo mes. Se trata de una medida que provocó un gran descontento entre los fanáticos.

La eliminación de 35 producciones que no se podrán ver más en el servicio de Netflix no es una buena noticia para los suscriptores. Un dato no menor es que la empresa tuvo un segundo trimestre negro este 2022, ya que perdió casi 1 millón de clientes que migraron a otras aplicaciones.

En esta línea, la eliminación de las diferentes obras coincide con un contexto dramático para los amantes de Netflix. En los últimos días, desde la firma anunciaron que comenzará a cobrar más plata a las personas que comparten sus usuarios y contraseñas con otros usuarios que no residan en el mismo lugar.

Las series y películas que se van de Netflix y el motivo

Según informó el youtuber, "Soy Jorge Pinzón", la empresa estadounidense bajará de su catálogo títulos importantes y muy famosos.

Entre ellos se puede mencionar "Las Torres Gemelas", "Star Trek", "Star Trek: En la oscuridad", "Call me by your name" y "Astro Boy", y muchas otras. Además, los usuarios de la plataforma ya no podrán ver "Rick and Morty", una serie de enorme éxito a nivel mundial, y tampoco "Fariña".

La Caída de la Casa Blanca va a ser eliminada de Netflix.

Sobre esta medida, cabe señalar que durante los últimos años, Netflix tomó la decisión de valorar mucho más el contenido de su marca. Por esto, empezó a producir sus propias series y películas.

Y al mismo tiempo, Netflix dejó de pagar derechos de otros contenidos que no sean suyos. Según explicaron, es más barato generar producciones 100% nuevo u original, y logran un resultado económico positivo.

Producciones que salen de Netflix el 1 de agosto:

La caída de la Casa Blanca | Película

El Cristo Ciego | Película

Lo que podríamos ser | Película

Pasajeros | Película

Rang de Basanti | Película

PK | Película

Raajneeti | Película

Tamasha | Película

Rebeldes de Altura | Película

Prisionera del Espacio | Película

Un plus une | Película

2 States | Película

Torres Gemelas, otra pelí que va a sacar Netflix de su catálogo.

Las torres gemelas | Película

Star Trek: En la oscuridad | Película

Star Trek | Película

Astro Boy | Película

Baaghi | Película

Whatever it takes | Película

Didi Quer Ser Criança | Película

Di que sí | Película

Fitoor | Película

Leyenda urbana | Película

League of Gods | Película

Call Me By Your Name | Película

Los otros títulos que Netflix sacará en agosto:

El pequeño vampiro | Película

Farina | Serie

Screwball | Documental

The Saint | Película

Chocolate City: Vegas Strip | Película

Los Pitufos | Series

Rick and Morty | Serie

Unbroken: Calum von Moger | Documental

Príncipe nigeriano | Película

Rebelión de los Excluidos | Película

The Real Housewives of Beverly Hills | Series