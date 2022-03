Se puede decir que durante los primeros años del 2000 se dio un gran boom del cine. En aquel momento, era una salida predilecta para parejas y familias. Los espectadores pudieron disfrutar de grandes joyas, las cuales se convirtieron en un ícono dentro de la industria cinematográfica como "Cadena de Favores", "La familia de mi Novia", "Destino Final", "El Grinch", entre otras, pero también hubo grandes e inesperados fracasos.

Los motivos por los que estos largometrajes no tuvieron apoyo fueron muchos. Por un lado, muchos actores estaban recién comenzando en la profesión y no supieron desarrollarse de la mejor manera en los papeles. También por cuestiones presupuestarias, algunos proyectos no contaron con muchos detalles de cámaras, escenografía o vestuario. Además, hay algunas películas que no fueron comprendidas como se esperaba.

A pesar de llegar con muy mala calificación de la crítica y el poco conocimiento de la audiencia, Netflix decidió darle una nueva oportunidad a estos films. Es sabido que la plataforma tiene gran variedad de contenidos, de hecho se estima que hay más de 5 mil títulos y una persona promedio solo se ve un 2% de ellos. A pesar de estos datos, estas tres películas lograron ganarse su lugar en la app.

Se puede decir que estas películas lograron destacarse por aquello que en aquel momento les jugó en contra. Sobre todo aquellos actores que no eran conocidos, pero que ahora son grandes estrellas de Hollywood y que son amados por todos. Además, estos largometrajes entrelazan drama, romance y comedia.

Vanilla Sky

Esta película se estrenó a mediados del 2001 y es un remake de "Abre los Ojos". Si bien genero muchas expectativas, una vez que salió a circulación, recibió muchas críticas negativas. En aquel momento, el diario The Guardian aseguró que se trata de una producción pretenciosa y torpe. Por otro lado, CNN la calificó como confusa.

La historia cuenta la vida de David Aames, protagonizado por Tom Cruise, el cual es propietario de una importante empresa de publicidad en Nueva York. Era muy exitoso, pero algo falla en su vida, le faltaba amor. Una noche conoce a Sofía Serrano, en la piel de Penélope Cruz, y se enamora de ella al instante, pero su amante Julie (Cameron Díaz) no contenta con esto, le hace la vida imposible. ¿Pero como no iba a ser un éxito con los actores que la encarnan?.