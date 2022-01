Paris Hilton llegó a Netflix en agosto de 2021 con su primera temporada de "Cooking with Paris", la serie de seis episodios no tendrá su segunda temporada tras la cancelación de la plataforma. No es la primera vez que la plataforma le dice adiós a alguno de sus contenidos en los últimos meses, por lo que muchos fans de distintas series o realities vienen indicados desde hace rato.

Aunque no tuvo críticas desfavorables y a pesar de estar, por poco tiempo, en el top 10 de Netflix, no fue suficiente para la continuidad de la serie debido a que tuvo bajo el número de espectadores. La única edición del reality cuenta con invitadas como Kim Kardashian, Demi Lovato, Lele Pons, entre otras.

Aunque Hilton no siga en la pantalla de Netflix, los seguidores pueden verla en "Paris in love", el reality que muestra un adelanto de su boda fue estrenado en noviembre del año pasado en Peacock el servicio de streaming de NBC.

¿Cómo surgió la idea de hacer un reality de cocina?

Además de ser la protagonista del reality, Hilton era la productora ejecutiva. La actriz contó que la idea de comenzar este proyecto fue cuando un fan le pidió a través de un mail, que ella mostrara sus rutinas cotidianas en la cocina mediante videos en YouTube.

En una entrevista con Delish, la empresaria afirmó que no es “una chef profesional o capacitada'', por esa razón “definitivamente no es un programa de cocina promedio”.

Aunque dijo que no estaba capacitada para un programa de cocina, en el programa Sunrise admitió que no es una "rubia tonta". La actriz dijo: "No quiero ser recordada como una tonta, sino como la mujer de negocios que soy”.

Cooking With Paris no es el único programa en el que Hilton participó durante el 2021. Otro de los ciclos fue Paris in Love, que se estrenó en Peacock el servicio de streaming de NBC, en noviembre. El reality adelantó la boda de la estrella con el empresario Carter Reum. La pareja se casó en una propiedad privada en Los Ángeles frente a familiares, amigos y muchos famosos, incluidos Kim Kardashian, Kyle Richards y Paula Abdul.

A principios de este año, Hilton habló con Entertainment Weekly y respondió algunas preguntas culinarias, incluida su música favorita para cocinar, que dijo que era su propia canción Stars Are Blind, y su condimento imprescindible a la hora de ponerse a cocinar: “Me encanta el ketchup en todo”.