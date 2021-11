Netflix es la plataforma de streaming líder en el mercado, con más de 204 millones de usuarios activos que disfrutan de sus innumerables películas, series y documentales. Gran parte de su éxito es su buen oído a la hora de escuchar lo que su anuencia busca, y en los últimos tiempos lo que su audiencia busca son miniseries dignas de una maratón.

Si estás buscando una serie corta pero atrapante para empezar y terminar en un día, "El inocente" es la opción ideal para vos. Esta serie española llegó a Netflix a principios de año y causó tal sensación que llegó a destronar a Luis Miguel: la serie del ranking de los títulos más vistos de la plataforma. Estrenada en abril, este intenso thriller hace que sus espectadores se cuestionen si verdaderamente todo es lo que parece.

.

Esta miniserie está basada en la novela de Harlan Coben del mismo nombre, y muestra como la vida de Mateo Vidal cae en un espiral de asesinatos, mentiras y peligro luego de terminar en prisión por haber accidentalmente matado a un muchacho. ¿Nuestro protagonista es víctima o victimario? Esta pregunta deberá responderse en los 8 capítulos que componen la compacta serie, de una hora de duración cada uno.

Esta no es la primera novela de Coben que llega a Netflix, donde ya podemos encontrar No hables con extraños, El Bosque y Safe, otras tres producciones basadas en sus escritos. El inocente quedó a disposición del creador Oriol Paulo, quien consultó con Coben antes de ponerse manos a la obra: "viajé a Nueva York y estuve una semana con el autor contándole mi visión, cómo iba a tratar el material, los cambios que iba a introducir, cómo la trasladaría a España. Le encantó todo lo que le propuse y me dio libertad para trabajar", contó a Cultura Ocio.

A través de sus personajes, "El inocente" presenta las piezas de un peligroso rompecabezas.

Acompañando a Mario Casas en el rol protagónico, la serie se apoya en sus personajes secundarios para hilar su misterio, cada uno como piezas en un rompecabezas. Entre los intérpretes españoles como Aura Garrido, Alexandra Jiménez, Ana Wagener y Anna Alarcón, también encontramos a la argentina Martina Gusmán. La actriz viajó a España para el rol, que coincidentemente consiste de una argentina que se va a vivir al país europeo en busca de un futuro mejor.

La serie fue bien recibida por audiencias y aún mejor recibida por la crítica, gozando de un redondo 8 en IMBD y un 88% de aprobación en Rotten Toamtoes. A su vez, llegó al primer puesto del ranking de Netflix en países como España, Argentina y Venezuela, mientras que se ubicó segunda en Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Colombia.

La serie gozó de críticas brillantes desde su estreno en Netflix en abril del 2021.

Su resonante éxito llevó a fanáticos de la serie a preguntarse por una segunda temporada, pero según el mismo creador la historia de El inocente es un misterio que ya encontró su respuesta: "El espectador va a viajar por un laberinto y al final llegará al centro de ese laberinto y la serie va a cerrar. Queda cerrada", señaló acerca de la continuación del programa.