Si hay algo por lo que Netflix se caracteriza es por su variedad en cuanto al contenido que ofrece. Tanto es así, que la plataforma para ver películas y series ha expandido su imperio, llegando a casi todo el mundo, pero también, permitiendo que el público pueda disfrutar de producciones provenientes de industrias poco convencionales.

En los últimos años, un mercado que la plataforma supo usufructuar fue el surcoreano: Y es que con el éxito rotundo que significó "El Juego del Calamar" en 2021, más el boom de la película "Parasite" (si bien no es una producción propia de Netflix), las creaciones de aquel país irrumpieron fuertemente, llegando a tener decenas de títulos exitosos.

A fines de enero de este año, apareció la última serie que causó sensación: "Estamos Muertos". Durante 12 capítulos, la historia transcurre en el Instituto Hyosan, un colegio secundario donde sus alumnos son los primeros en ser víctimas de un virus mortal que convierte a las personas en zombies asesinos. A partir de ahí, iniciarán una carrera contra el tiempo en la que deberán buscar la manera de escapar a los mutantes y sobrevivir.

La producción surcoreana fue estrenada en enero de este año.

Además, en el capítulo final de la primera temporada, el grupo de sobrevivientes se encuentra con una conocida que, por una mutación del virus, quedó en un estado en el que es mitad humana y mitad zombie. Por esto, el final es abierto y deja muchas dudas sobre como continuará.

Si bien, en un principio la temática no muestra nada del otro mundo, no obstante, la serie aprovecha para abordar temas como el Bullying y el rol de los jóvenes que se insertan en el plano social, aspectos en los cuales reside una parte de la convocatoria que generó en el público.

"Estamos Muertos" está en el top de series más vistas en más de 20 países.

Durante las últimas horas, Netflix Corea confirmó, mediante un teaser de apenas unos pocos segundos, que la serie tendrá una segunda temporada. Esto generó una catarata de reacciones en las redes sociales y la ansiedad de sus seguidores por ver más de la trama. Sin embargo, no hay ningún anuncio oficial sobre la posible fecha de estreno de la próxima entrega. Lo único que se sabe es que habrá que esperar hasta 2023.

Cabe destacar, que la historia está basada en el webtoon "Now at our school" lanzado entre 2009 y 2011. En él, se cuenta una historia muy similar pero en un formato de historieta digital.