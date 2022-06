Netflix tiene muy pocas producciones de Israel, pero sin dudas todas causaron furor entre los usuarios. Shtisel y Fauda son dos títulos que sirven de ejemplos ideales. Y la lista también se puede sumar Poco Ortodoxa, que pesa a ser una coproducción de Estados Unidos e Israel, explora la cultura del judaismo ultraortodoxo. Ahora volvió a apostar por ese país: en la última semana la plataforma de streaming sumó a su catálogo Miss Jerusalén y ya se metió entre las tendencias.

También conocida como The beauty queen of Jerusalem, se trata de una serie creada por Oded Davidoff, Shlomo Moshiah y Ester Namdar al estilo de una telenovela, concebida con las mismas claves que algunos de los éxitos turcos, que combina dramas personales con ambientación histórica.

La historia es una adaptación del best seller de Sarit Yishai-Levi, The Beauty Queen of Jerusalem. En ella se entrelaza la trágica historia de una familia con el contexto histórico que le tocó vivir: los últimos tiempos del Imperio Otomano, la ocupación Británica y la Guerra de Independencia de Israel.

La ficción, producida por Yes Studios, se emitió en Israel en 2021 y ahora despertó el interés de todo el mundo gracias a Netflix, que la subió a su catálogo el pasado 21 de mayo. Teniendo en cuenta el éxito de otos títulos de ese país, no sería extraño que en los próximos días se meta entre las más vistas. Aunque superar a Stranger Things será difícil, ya que tiene cifras impresiones: 286.790.000 horas vistas, según informó la compañía

La primera temporada de Miss Jerusalén está dividida en dos partes de diez episodios cada una: la primera ya se puede ver en la plataforma, mientras que la segunda se estrenará el próximo 29 de julio.

¿De qué se trata Miss Jerusalén?

"Una familia sefardí vive el amor y la pérdida en medio de la agitación sociopolítica de Jerusalén entre 1919 y 1942, desde el Imperio otomano hasta el Mandato británico de Palestina y la independencia de Israel", dice la sinopsis.

En el desarrollo de la serie, cada capítulo abarca varios años de forma simultánea, de modo que se relatan líneas temporales en paralelo. Los saltos temporales son irregulares, por lo que recorremos desde 1919 hasta 1942.

Miss Jerusalén: reparto

La pareja protagonista está formada por Luna Armoza y Gabriel Armoza, los personajes que interpretaron Swell Ariel Or y Michael Aloni, respectivamente.

Aloni es un viejo conocido para los suscriptores de Netflix, pues también fue la estrella de Shtisel, la serie israelí que cautivó al mundo entero

Completan el elenco: Hila Saada como Rosa Armoza; Irit Kaplan como Mercado Armoza; Malí Levi como Victoria Franco; Tom Hagi como Efraim Siton; Eli Steen como Raquel Armoza; Israel Ogalbo como David Franco; Yuval Scharf como Rochel; Tamir Ginsburg como Itamar Ben Moshe; Itzik Cohen como Avraham; Luna Mansur como Aisha; Hisham Sulliman como Kahlil; Shely Ben Joseph como Matilda Franco y Moris Cohen como Rafael Armoza.