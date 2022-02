Netflix estrenó una de las películas del Hombre Araña más esperadas. No, no estamos hablando de Spider Man: No Way Home, sino de Spider Man: Un nuevo universo. El film animado que llegó a los cines en 2018 y cautivó a la crítica y al público.

El pasado lunes la película llegó a la plataforma de streaming y rápidamente se posicionó como uno de los títulos más vistos. Actualmente, se encuentra en la sexta posición del top ten.

Spider Man: Un nuevo universo es una adaptación de la línea de cómics Spider-Verse y cuenta la historia una de las versiones más querida del héroe arácnido: el Ultimate Spider-Man, también conocido como Miles Morales. El film fue dirigido por Bob Persichetti, Peter Ramsey y Rodney Rothman y escrito por Phil Lord y Rothman.

La cinta tuvo un sensacional éxito en la pantalla grande, con una recaudación de 375 502 565 dólares, y fue alabada por la crítica especializada por la innovación técnica de la animación. En el sitio Rotten Tomatoes, la película posee una aprobación de 97%, basada en 326 reseñas, con una calificación de 8.8/10, mientras que de parte de la audiencia tiene una aprobación de 95%, basada en 10 330 votos, con una calificación de 4.6/5.

Además, se impuso en la categoría de película animada durante la temporada de premios de 2019: ganó el Globo de oro, el premio de la Crítica Cinematográfica, el Bafta y el Óscar.

El proyecto tuvo tal aprobación que ya están confirmadas dos secuelas: Spider-Man: Across the Spider-Verse (Parte Uno) y Spider-Man: Across the Spider-Verse (Parte Dos), cuyos estrenos están previstos para 2022 y 2023, respectivamente.

¿De qué se trata Spider Man: Un nuevo universo?

"Él es el vecino que combate el crimen. Ella también. Y aquel pequeñín también. Con un acto de fe, cualquiera puede", dice la sinopsis de Netflix.

Miles Morales es el nuevo e inexperto héroe quedará en el medio de un enorme plan de Kingpin, el cual se encargará de desgarrar el entramado del Spider-verse, logrando así que varias versiones de Spidey lleguen a un mismo punto para tratar de detener al peligroso plan de este poderoso jefe de la mafia.

Miles encontrará en su camino a la mejor guía, mejor dicho las mejores, pues son 4 versiones: Spider-Man (Peter B. Parker), Penny Parker y su robot araña, Spider-Ham, Spider-Noir y Spider-Gwen.

Además, en la escena post-crédito hay un guiño al popular meme del hombre araña.

Spider Man: Un nuevo universo: reparto de voces

Uno de los grandes fuertes de la película es el gran elenco que se unió para ponerle voces a los personajes.

Shameik Moore como Miles Morales; Jake Johnson como Peter B. Parker; Chris Pine como Peter Parker del universo Ultimate Marvel de Miles; Liev Schreiber como Kingpin; Hailee Steinfeld como Spider-Gwen; Mahershala Ali como Aaron Davis/Prowler; Zoë Kravitz como Mary Jane Watson; Brian Tyree Henry como Jefferson Davis; Lauren Vélez como Rio Morales; Nicolas Cage como Spider-Man Noir; Lily Tomlin como May Parker; John Mulaney como Spider-Ham; Kimiko Glenn como Peni Parker; Joaquín Cosío como Escorpión;

Kathryn Hahn como Olivia "Liv" Octavius; Marvin "Krondon" Jones III como Tombstone y Oscar Isaac como Miguel O'Hara / Spider-Man 2099.

