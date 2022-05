Cada fin de semana, Netflix suma nuevos títulos de películas y series que los usuarios de la plataforma de streaming no tardan en popularizar y así algunas producciones logran posicionarse entre los diez contenidos más vistos por los abonados al servicio.

En el último tiempo, las series y películas juveniles de Netflix son todo un éxito entre los suscriptores. Producciones como Sex Education; Elite; Heartstopper; A travpes de mi ventana o Entre dos mundos arrasaron en la plataforma después de su estreno y el último film que subió la plataforma de streaming no podía ser una excepción.

Déjate llevar o Along for the ride es la última película juvenil que estrenó Netflix y hoy se posiciona en el sexto lugar de los films más vistos en Argentina. El nuevo drama juvenil está basado en el libro homónimo y fue escrita y dirigida por Sofía Álvarez (A todos los chicos de los que me enamoré).

El reparto de Dejate llevar está integrado por Emma Pasarow, Belmont Cameli, Kare Bosworth, Laura Kariuki, Andie MacDowell y Dermont Mulroney.

¿De qué trata Dejate llevar, la nueva película de Netflix que es un éxito?

Dejate llevar está basado en el libro de la novelista estadounidense Sarah Dessen y dura una hora con 47 minutos de entretenimiento asegurado. La película sigue la vida de la joven estudiosa Auden (Emma Pasarow) que durante el verano previo al ingreso a la universidad está atravesando una crisis personal.

Auden tuvo que dejar sus sueños y parte de su vida de lado por la relación conflictiva que tienen sus padres, pero las vacaciones para ella serán un antes y después. La joven fue a visitar a su papá que vive en Colby, un pueblo lejos de la ciudad.

Durante su viaje conocerá al misterioso Eli (Belmont Cameli), quien la "ayudará la vida adolescente sin preocupaciones", señala la sinopsis oficial de Netflix. Así, Auden logrará dejar de lado algunas preocupaciones de adulto para descubrir quién es realmente y cuáles son las decisiones que quiere tomar para su futuro.

Dejate llevar reparto

Emma Pasarow: Auden

Belmont Cameli: Eli

Kate Bosworth: Heidi

Laura Kariuki: Maggie

Andie MacDowell: Victoria

Dermot Mulroney: Robert

Genevieve Hannelius: Leah

Samia Finnerty: Esther

Paul Karmiryan: Adán

Marcus Scribner: Wallace

Ricardo Hurtado: Jake

