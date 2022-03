Las historias basadas en hechos reales siguen rindiéndole frutos a Netflix. El éxito de Inventando a Anna, la serie sobre la estafadora Anna Sorokin, o el film danés Una sombra en mi ojo son claros ejemplos de esto. Pero la plataforma de streaming también logró despertar el interés de sus usuarios con contenido no original, tal y como sucedió con Sucuestrada: la verdad de Lisa McVey, una de las películas con más "me gusta".

También conocida como Believe me: The abduction of Lisa, se estrenó el 30 de septiembre de 2018 por Lifetime en Estados Unidos y por Showcase en Canadá. Pero ka película se emitió en Netflix USA en 2021 y principios del año 2022 en todo Latinoamérica, lo que despertó un renovado interés en la historia.

El film fue dirigida por Jim Donovan y el elenco principal está compuesto por: Katie Douglas como Lisa McVey; Deanna Interbartolo como la joven Lisa McVey; Rossif Sutherland como Bobby Joe Long y David James Elliott como el detective Larry Pinkerton.

"Después de un espantoso secuestro y un difícil escape, una adolescente trata de convencer a su familia y a las autoridades de su odisea", dice la sinopsis oficial de Netflix, donde se estrenó el pasado febrero.

La historia real de Sucuestrada: la verdad de Lisa McVey

Secuestrada retrata el caso de Lisa McVey, una joven que fue secuestrada y abusada sexualmente en 1984 cuando tenía 17 años, pero logró convencer a su secuestrador de dejarla libre.

Según contó Lisa en una entrevista con Fox News, la tarde del 3 de noviembre paseaba en bicicleta cuando un hombre la tiró para meterla a su auto en contra de su voluntad.

McVey pasó 26 horas en el refugio de Bobby Joe Long, tiempo en el que fue abusada sexualmente innumerables veces: "Me violó una y otra vez. Perdí la cuenta", contó.

Y, según el relato, el secuestrador planeaba asesinarla al igual que al resto de mujeres. Pero Lisa, que había sufrido abusos por parte del novio de su abuela, tomó el recuerdo de esa horrible experiencia para utilizar la psicología inversa contra Long y convencerlo de que la liberara.

“Le dije: 'Escucha, es lamentable cómo nos conocimos, pero puedo ser tu novia. Podría cuidar de ti y nadie tiene que saberlo”, contó en la entrevista. Relató que le hablaba “como a un niño de 4 años” hasta que él aceptó liberarla.

Luego, acudió a la policía y dio todos los detalles que pudo sobre Bobby Joe Long. Gracias a su testimonio, el asesino fue capturado ese mismo año y fue catalogado como un asesino y violador serial, acusado de matar a al menos a diez mujeres en distintas ciudades de Florida (Estados Unidos).

Long recibió 28 cadenas perpetuas, además de la pena de muerte por el asesinato de una mujer de 22 años.

El final de la película indica que se encuentra en "el corredor de la muerte", como se llama al periodo en el que un recluso espera la ejecución. Pero al año siguiente del estreno de la película, Long fue ejecutado: por inyección letal el 23 de mayo de 2019.

Lisa McVey en la actualidad

McVey se convirtió en una policía especializada en delitos sexuales y es asistente del alguacil del condado de Hillsborough, Florida, lugar en donde se proyectó el film por primera vez: sucedió en el mismo teatro donde Bobby Joe Long fue arrestado en 1984.

Lisa también es oradora motivacional para víctimas de abuso sexual y trabaja en una escuela secundaria como adjunta de servicios escolares para apoyar a los alumnos.

Además de conceder múltiples entrevistas, publicó un libro en el año 2007, llamado Smoldering Embers, en el que relata su experiencia.