Los títulos más vistos de Netflix son los dramáticos por la atrapante trama que suelen tener la mayoría de las producciones de este género. Algunos ejemplos son "El secreto de Adaline" y "El Ángel de la Muerte", una película que se estrenará el 26 de octubre. Además, hace pocos días, la plataforma de streaming sumó un film australiano que ya se posiciona entre lo más visto.

Su nombre es "El extraño", una película dramática y de suspenso que está basada en un hecho real. Se puede ver en 2 horas y es apta para mayores de 16 años, ya que contiene escenas que pueden resultar un poco fuertes para algunas personas.

Está dirigida por Tom Wright y es protagonizada por Joel Edgerton, Sean Harris y Jada Alberts. Es ideal para los amantes del género policial, debido a que el personaje principal es un policía que intenta resolver un importante caso.

De qué trata "El extraño", lo más visto de Netflix

"Un policía encubierto establece una intensa conexión con un sospechoso de asesinato, mientras intenta ganarse su confianza y lograr una confesión", dice la sinopsis oficial de Netflix. Recibió premios en el Festival de Cannes, un evento de cine francés donde la nominaron a "Mejor película".

El policía y el sospechoso se encuentran, lo que resulta un momento clave en la historia, y ambos quedan atrapados en una poderosa organización criminal. Wright tomó como referencia una terrible investigación de asesinato ocurrida en Australia, en 2003.

El extraño es el título de Netflix nominado a Mejor película.

Además, se basa en el libro "La operación encubierta que atrapó al asesino de Daniel Morcombe", que cuenta la historia de un niño australiano al que secuestraron cuando se dirigía a un centro comercial.

Sin embargo, la película está orientada de manera distinta y en ningún momento aparece una escena en referencia al secuestro y tampoco al asesinato. Se enfoca en las vidas distintas de los hombres y en la posibilidad que tiene el criminal de arrepentirse de su pasado atroz para comenzar de cero.

La familia del niño no pensó lo mismo y no apoyó la producción de la película. "Dijimos rotundamente 'no', no queremos formar parte de eso. El legado de Daniel consiste en educar a los niños", expresó el padre. "No cuenta con el apoyo de la familia Morcombe. Las personas que ganan dinero con un crimen atroz son parásitos. Son cruelmente irrespetuosos", agregó.

Reparto de El extraño, un éxito en Netflix

Joel Edgerton como Mark.

Sean Harris como Henry.

Jada Alberts como Rylett.

Steve Mouzakis como Paul.

Fletcher Humphrys como Ikin.

Alan Dukes como John.

Ewen Leslie como Milliken.

Alan Dukes como John.

Terence Crawford como Sewell.

Adam Ovadia como Nathan.