Unos de los "tanques" que tenía preparado Netflix para abril está cumpliendo con las expectativas. Se trata de Anatomía de un escándalo, la miniserie británica de tan sólo seis episodios que se convirtió en el título más visto de la plataforma.

Este thriller plagado de misterio e intriga fue creado por David E. Kelley (responsable de éxitos como Big Little Lies y ganador de 11 Emmys) y Melissa James Gibson, basándose en la novela del mismo nombre de Sarah Vaughan, publicada en 2018.

Esta serie es ideal para aquellas personas fan de las maratones, pues la historia promete atraparte desde su comienzo y en 6 horas podés terminarla.

Anatomía de un Escándalo actualmente lidera las tendencias de la plataforma de streaming en todo el mundo y en Argentina encabeza el top ten de títulos más vistos.

Y si bien la prensa especializada no la elogió, parece que de todas formas se las arregló para cautivar al público. "Una telenovela superficial y ridícula. El verdadero escándalo es lo perezoso que resulta todo”, afirmaron con dureza en The Playlist, mientras que BBC reseñó: “Los personajes principales son poco atractivos y poco cercanos. Provocará algunas muecas en los espectadores, pero no por las razones que desea”.

¿De qué se trata Anatomía de un escándalo?

"La vida privilegiada de Sophie, esposa de un poderoso político, se disuelve cuando un escándalo sale a la luz... y acusas a su marido de un crimen impactante", dice la sinopsis oficial de Netflix

A lo largo de seis capítulos, la historia girará en torno al poder y las agresiones sexuales en el Parlamento británico.

Anatomía de un escándalo: reparto

Sienna Miller, interpretando a Sophie Whitehouse, y Rupert Friend, como James Whitehouse, son los grandes protagonistas de la miniserie del momento de Netflix. También forman parte del elenco principal Michelle Dockery como Kate Woodcroft, Naomi Scott como Olivia Lytton, y Josette Simon como Angela Regan.

Completan el reparto: Joshua McGuire como Chris Clarke; Sebastian Selwood como Finn Whitehouse; Geoffrey Streatfeild como Tom Southern; Amelia Bea-Smith como Emily Whitehouse; Hannah Dodd como la joven Sophie Whitehouse; Ben Radcliffe como el joven James Whitehouse y Jonathan Coy como Aled Luckhurst.