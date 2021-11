Las miniseries de Netflix se hicieron muy populares en los últimos tiempos, porque el consumo de ficciones a largo plazo, de las cuales no sabemos ni cuántas temporadas van a durar, en cuánto tiempo van a salir y ni siquiera si van a salir, ya nos agotó en cierta medida. Por eso, “El tiempo que te doy” es una miniserie de drama romántico que la está “rompiendo” en la plataforma de streaming de la gran N.

La serie fue estrenada en 2021 y tiene el siguiente argumento descrito por el propio Netflix: cuando Lina y Nico terminan una relación de muchos años, Lina lucha por comenzar una nueva vida y por pensar un poco menos en él... cada día. El tiempo que te doy está al nivel de la otra atrapante miniserie española del momento "Los favoritos de Midas".

Más precisamente, trata de una chica que intenta olvidarse de un error romántico del pasado. Lina quiere y está empezando de nuevo, y para ello se cambia de casa, busca nuevo trabajo y hasta prueba cosas nuevas.

Los críticos señalaron que se trata de un “relato descarnado y crudo” que a la vez también consigue ser “tierno y real”. Cada nuevo episodio va aportando nuevos detalles sobre qué es lo que unió a Lina y Nico y qué fue lo que precipitó su ruptura.

En la miniserie actúan Nadia de Santiago, Álvaro Cervantes y David Castillo. La primera actriz trabajó también en las “Las chicas del cable”. Cervantes, también interpretó a Pollo en “Tengo ganas de ti”.

Lo extraordinario de esta ficción es que dura un total de dos horas, distribuidas en 11 capítulos de aproximadamente 11 minutos. Los capítulos son cortísimos, pero unidos, se asemeja ver una película, casi por escenas.

Según el portal Espinof, “El tiempo que te doy” es una serie “en apariencia muy pequeñita pero que a la hora de la verdad roza la grandeza en lo que se propone”. Además, añadieron: “en especial en ese estupendo retrato del proceso de duelo tras la llegada del fin del amor a una pareja”.

Por otro lado, la miniserie de Netflix destaca por su formato novedoso y ligero que encierra una temática que sin duda merece la pena verlo. La serie es tan emocional y afectiva al mismo tiempo que se hace un retrato de la vida de la generación millenial, un contexto que está perfectamente integrado en la serie, contó el medio Diez Minutos.

Las palabras de la creadora y protagonista de la serie Nadia de Santiago

"La idea surge con Pablo Santidrián e Inés Pintor. Ya habíamos producido juntos, teníamos muchas inquietudes y siempre nos rondaba una temática de relaciones. Nos gustaban las primeras relaciones y la complejidad que a veces tienen. La pérdida, el abandono,... eran temas a los que recurríamos", explicó la creadora y protagonista de 'El tiempo que te doy', De Santiago en diálogo con la prensa.

El flyer oficial de "El tiempo que te doy".

Además, continuó: "De repente, Netflix nos propuso hacer un formato corto, porque nosotros sobre todo hacíamos cortometrajes y videoclips. Hicimos dos propuestas, una de ellas muy diferente a 'El tiempo que te doy', y al final pues cogieron esta. Siempre nos gustan los temas universales, los que nos llegan un poco a todos, con los que te puedes sentir identificado. La parte como más humana siempre es algo que nos llama la atención de indagar y de profundizar en base a nuestras experiencias. Nos ayuda a veces".

"Me pareció muy original la propuesta, tanto el formato como la premisa", nos contaba Álvaro de Cervantes sobre su motivación por trabajar en "El tiempo que te doy". "Me engancharon los guiones cuando los recibí y me hizo especial ilusión que fuera Nadia una de las creadoras. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, trabajamos juntos como hace 12 o 13 años y volver ahora con una historia tan madura y universal como 'El tiempo que te doy' me hizo querer formar parte de esta historia", cerró.

Por otro lado, el coprotagonisa de esta nueva serie de Netflix resaltó lo importante que fue para él trabajar en un proyecto de estas características, puesto que ha estado lleno de "momentos muy emocionantes" que les hizo sentir que estaban siendo "un canal para tantas historias de rupturas y desamores". "Era un poco nuestra misión, que las personas que vieran la serie puedan verse e identificarse", explicó Cervantes.