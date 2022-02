Con 208 millones de suscriptores alrededor del mundo, Netflix es el líder indiscutible del entretenimiento a la carta . Para satisfacer las necesidades y mantener el interés de sus usuarios, la compañía de N roja renueva su catálogo con nuevos estrenos todos los meses .

Sin embargo, en Argentina , los usuarios de Netflix no pueden evitar volver a maratonear las series que ya llevan algunas semanas en el servicio y que funcionan marcando tendencia en el Top 10 de las producciones más vistas en la plataforma. A continuación repasamos las series más vistas por los argentinos en Netflix, ideales para una maratón de fin de semana :

.

1) Café con aroma de mujer

" Como todos los años, Gaviota y su mamá Carmenza llegan a la hacienda Casablanca a recoger el café de la segunda cosecha del año, pero este octubre tienen la esperanza de que sea el último, pues a partir de ahora serán dueñas de su propia tierra . Sin embargo, el destino tiene otros planos ”.

El remake de la clásica telenovela colombiana llegó a Netflix a fines de diciembre del 2021, y casi dos meses después continúa gozando de un éxito abrumador en toda Latinoamérica. La historia de amor entre la recolectora de café y el joven de la aristocracia vuelve a cautivar en una nueva década, llegando a ser disfrutada por 301 millones de personas, según informa Netflix.

2) Estamos muertos

Una nueva serie coreana es furor en Netflix. "Estamos Muertos" cuenta la historia de un grupo de estudiantes de secundaria, quienes quedan atrapados en su escuela cuando se desata el apocalipsis zombi. Con los muertos vivientes rodeando el edificio, los jóvenes deberán luchar por sus vidas si quieren sobrevivir.

La producción surcoreana recibió halagos de la crítica desde su lanzamiento el 28 de enero, y logró convertirse en el título más visto de la plataforma a nivel mundial. Basada en el webtoon "Now at Our School" de Joo Dong-geun, son 12 capítulos del más grotesco gore y los más sentidos momentos de emoción, una combinación clásica que ya caracterizan al cine surcoreano.

3) Oscuro deseo

La vida de Ana, una exitosa abogada y profesora universitaria, se convierte en un lujurioso calvario luego de pasar una noche de pasión con el joven Darío, a espaldas de su esposo. Justo cuando creía ser capaz de enterrar el engaño, vuelve a encontrarse cara a cara con Darío, quien es estudiante en uno de sus seminarios y no tiene deseos de olvidar su tiempo juntos.