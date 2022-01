Los fanáticos de Emily en París tienen motivos para festejar, Netflix acaba de anunciar que la serie protagonizada por Lily Collins tendrá tercera y cuarta temporada.

Con tantos adeptos como detractores, Emily en París supo convertirse en uno de los éxitos más recientes de la plataforma de streaming. No es para menos, la historia de la joven que lucha por conquistar la Ciudad de las Luces en medio de romances, situaciones dramáticas y estilismos vistosos tiene todos los ingredientes para atrapar al público.

La segunda temporada de la serie se estrenó hace pocos días, más precisamente el 21 de diciembre, e inmediatamente se ubicó entre los primeros puestos de las más vistas pese a las duras críticas que recibió en redes sociales, donde se la acusó de “poco realista”.

.

Lo cierto es que la serie creada por Darren Star, el mismo que ideó Sex and the City, no para de cosechar nuevos seguidores. Ni lentos ni perezosos, los ejecutivos de Netflix decidieron renovarla por dos temporadas más.

La historia de Emily, una ejecutiva de marketing de Chicago, Estados Unidos, comenzó con su desembarco en la capital francesa tras aceptar el trabajo de sus sueños. El cambio de escenario le presenta nuevos desafíos, amores y amistades mientras la joven lucha por adaptarse a las costumbres parisinas.

Hasta el momento la plataforma no informó fechas de estreno estimadas ni la temática de las próximas entregas, pero una cosa es segura, hay Emily para rato.