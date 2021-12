El año está por terminar y Netflix ya anunció una lista de los mejores estenos para los primeros meses de 2022, que se viene con grandes sorpresas para todos amantes de las maratones de series y películas.

Entre esa lista que Netflix publicó en su cuenta de Twitter, Netflix Latinoamérica (@ NetflixLAT), se encuentran varios títulos de series esperadas por todos los usuarios como "Resident Evil", "Vikingos: Valhalla", "The Sandman" o "Archivo 81".

También la aplicación de contenidos por streaming anunció la llegada de más temporadas de series que podríamos calificar como top de la plataforma. En ese sentido, en enero llegarán "Alice in Borderland" temporada 2 y "Locke and Key" temporada 3, entre otras. Ya en febrero llegará "Cómo criar a un supehéroe" temporada 3 y "The Umbrella Academy" temporada 3, entre otras. Además, adentrado el verano, se estrenará "Stranger Things" temporada 4.

Vikingos: Valhalla.

En el adelanto de "Vikingos: Valhalla", que se estrenará el 25 de febrero, la cuenta de Netflix Latinoamérica compartió varias imágenes de la serie. Por su parte, los demás usuarios de Twitter reaccionaron y dejaron sus comentarios sobre este icónico lanzamiento.

"¡Nunca dejen de producir este tipo de series, por favor!"; "La continuación de la de vikingos, no me la pierdo"; "Super, se ve interesante"; "Ya la quiero ver", fueron algunos de los comentarios. Además, muchos preguntaron si la nueva serie iba a tener alguna referencia al personaje Ragnar.

La lista completa de los estrenos de Netflix en 2022 (primeros meses del año)

Alice in Borderland (Temporada 2)

Archivo 51 (Ene 14)

Cyberpunk: Edgerunners

First Kill

Venir del Frío (Ene 28)

Locke and Key (Temporada 3)

Magic: The Gathering

The Midnight Club

Como críar a un superhéroe (Temporada 2) (Feb 1)

Resident Evil

The Sandman

Stranger Things (Temporada 4)

The Umbrella Academy (Temporada 3)

Vikingos: Valhalla (Feb 25)

The Witcher: Blood Origin.

OMG �� ¡Miren esto! �� Estas son algunas series que llegarán en 2022. �� Este 2022 se pondrá Geek, ya me vi. �� pic.twitter.com/irqti6Q8JA — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) November 30, 2021

Por otra parte, Netflix también anunció todos los estrenos de series para diciembre 2021. Entre los nuevos lanzamientos de la plataforma se destacan:

¡Llegó diciembre! Mes de muchos regalos y muchos maratones. Estos son los estrenos de diciembre. ������ pic.twitter.com/S36QMb9msR — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) December 1, 2021