PARA MARATONEAR 02-02-2022 18:43 Qué ver en Netflix: "Estamos Muertos" ¿De qué trata la serie surcoreana que superó a "El juego del calamar"?

La serie de Netflix se estrenó el 28 de enero y ya logró mejores números que varias producciones disponibles en la plataforma. La historia se basa en la webtoon “Naver Now at Our School”. Conocé los detalles.