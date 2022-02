La plataforma de streaming estrenó este mes varios títulos que los usuarios volvieron tendencia rápidamente, entre ellos "El estafador de Tinder", "Estamos muertos" e "Inventando a Anna" (Inventing Anna). Además, sorprendió en las últimas horas a los abonados al servicio en Argentina con el anuncio que de "El amor después del amor", la ficción biográfica sobre Fito Páez, ya comenzó su producción.

Para este fin de semana, Netflix estrenó películas y series muy esperadas, como Madres paralelas de Pedro Almodóvar y con la actuación de Penélope Cruz. Si no sabés qué ver en la plataforma tené en cuenta las siguientes recomendaciones.

¿Qué ver en Netflix? Los imperdibles estrenos

1. Madres paralelas

Es la nueva película del director español Pedro Almodóvar. En ella actúan Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde, Aitana Sánchez - Gijón, Rossy de Palma, Julieta Serrano, Luna Auria Contreras, entre otros. Para hacer más amena la espera de este estreno, millones de usuarios disfrutaron de una maratón de la filmografía del director que lanzó la plataforma.

"Dos mujeres, Janis y Ana, coinciden en la habitación de un hospital donde van a dar a luz. Las dos son solteras y quedaron embarazadas accidentalmente. Janis, de mediana edad, no se arrepiente y, en las horas previas al parto, rebosa de felicidad; la otra, Ana, es una adolescente y está asustada, arrepentida y traumatizada. Janis intenta animarla mientras pasean como sonámbulas por el pasillo del hospital. Las pocas palabras que cruzan en esas horas crearán un vínculo muy estrecho entre las dos, que el azar se encargará de desarrollar y complicar de un modo tan rotundo que cambiará las vidas de ambas", señala la sinopsis oficial de Netflix.

Madres paralelas se ubica en el lugar número 6 como una de las producciones más populares en Netflix Argentina.

2. El show de Cuphead

El segundo estreno es para ver junto a los más pequeños de la casa, según Netflix es apto desde los siete años. Se trata de la serie El show de Cuphead, cuya primera temporada tiene 12 capitulos que duran entre 14 y 16 minutos. Hoy se ubica en octavo lugar como una de las producciones más populares en Netflix Argentina.

La serie animada tiene un diseño inspirada en los años 1930 y está basada en un famoso videojuego de Studio MDHR que fue lanzado al mercado en 2017 para Microsoft Windows, Xbox One y Steam. En 2018 se amplió a macOS, en 2019 a Nintendo Switch y finalmente en 2020 desembarcó en la PlayStation 4.

Esta primera temporada sigue de cerca a los hermanos Cuphead y Mugman, el primeros es impulsivo y el segundo muy fácil de persuadir, ambos deberán superar diversas adversidades.

3. La masacre de Texas (2022)

El tercer estreno imperdible para este fin de semana se ubica en quinto lugar como una de las producciones más populares en Netflix Argentina. La secuela de una hora con 23 minutos fue dirigida por David Blue García ("Tejano" de 2018) y cuenta con las actuaciones de Sarah Yarkin, Elsie Fisher, Mark Burnham, entre otros.

"Tras casi 50 años oculto, Leatherface regresa para aterrorizar a unos jóvenes amigos idealistas quienes, por un desafortunado accidente, perturban su mundo protegido con meticulosidad en un remoto pueblo de Texas", es la sinopsis oficial de la película disponible en Netflix.

4. Descenso: el caso contra el Boeing

En cuarto lugar, se encuentra una película documental dirigida por Rory Kennedy, ella es la hija del senador Robert F. Kennedy (hermano de John F. Kennedy) y la activista Ethel Skakel. También dirigió "Last Days in Vietnam" (2014), "Take Every Wave: The Life of Laird Hamilton" (2017) disponible en Amazon Prime, entre otros. La directora también fue ganadora de un Emmy y estuvo nominada en los Óscar.

Descenso: El caso contra Boeing es un documental de una hora con 29 minutos sobre cómo dos investigadores siguen la pista de que la empresa Boening, que diseña y fabrica aviones, pudo haber provocado la muerte de 346 personas al priorizar el lucro por sobre la seguridad.

5. Fuerza Espacial - Temporada 2

En último lugar, se encuentra una serie protagonizada por Steve Carell y que estrenó su segunda temporada. Fuerza espacial es una creación del equipo que estuvo detrás de The Office, la cual está disponible en Amazon Prime y que también contó con la actuación de Carell.

La primera temporada tiene 10 capítulos que duran entre 27 y 36 minutos, mientras que la segunda posee 7 episodios de entre 25 y 29 minutos. La serie trata sobre cómo un general de cuatro estrellas coopera con un científico excéntrico para dejar a la nueva agencia militar de Estados Unidos, Fuerza Espacial, lista para el despegue.