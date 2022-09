Netflix es la plataforma más utilizada del mundo para ver series, películas y documentales. Todas las semanas, la empresa comparte el ranking de lo más visto y consumido por los usuarios. Al ser lo más popular del catálogo, este contenido se convierte en una recomendación de qué ver en Netflix.

Las diez películas más vistas de Netflix en la última semana (12 DE SEPTIEMBRE - 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022)

1- Final del camino

Recently widowed mom Brenda fights to protect her family during a harrowing road trip when a murder and a missing bag of cash plunge them into danger.

Starring:Queen Latifah, Ludacris, Beau Bridges

2- Revancha ya

Una chica popular destronada en una escuela privada hace un acuerdo secreto con una nueva estudiante para vengarse de los enemigos de ambas.

Protagonistas:Camila Mendes,Maya Hawke,Austin Abrams

3- Romance en Verona

El viaje soñado de Julie a Verona, Italia, da un giro cuando descubre que la casa que alquiló está ocupada por un atractivo desconocido.

Protagonistas:Kat Graham,Tom Hopper,Laura Hopper

4- Tiempo para mí

Con su familia fuera, un padre de familia aprovecha sus primeros días solo después de muchos años para reunirse con un viejo amigo fiestero y desenfrenado.

Protagonistas:Kevin Hart,Mark Wahlberg,Regina Hall

5- Morbius

En busca de una cura para su rara enfermedad, un bioquímico se inyecta un peligroso suero que le despierta una fuerza sobrehumana... y una incontrolable sed de sangre.

Protagonistas:Jared Leto,Matt Smith,Adria Arjona

6- Yo estuve aquí

A graffiti artist who targets homes of the elite uncovers a twisted secret in a hidden basement — triggering events that put his loved ones in danger.

Starring:George MacKay, Kelly Macdonald, Hugh Bonneville

7- Mi villano favorito 2

¡Más inventos, más minions, más caos! Justo cuando Gru le da la espalda a sus días oscuros para cuidar a sus hijas, una agencia secreta lo recluta para combatir el mal.

Protagonistas:Steve Carell,Kristen Wiig,Benjamin Bratt

8- El hombre invisible

Tras escapar de una relación abusiva y controladora con un adinerado genio de la tecnología, una mujer se encuentra acosada y atormentada por una entidad invisible.

Protagonistas:Elisabeth Moss,Aldis Hodge,Storm Reid

9- Dolittle

Cuando la reina Victoria se enferma, el solitario doctor Dolittle, su joven aprendiz y sus amigos animales se embarcan en una aventura épica en busca de una cura mágica.

Protagonistas:Robert Downey Jr.,Antonio Banderas,Michael Sheen

10- Este es el fin

Un grupo de celebridades de Hollywood quedan atrapadas en una fiesta y deben sobrevivir a un cataclismo, y a ellas mismas, mientras llega el apocalipsis.

Protagonistas:James Franco,Jonah Hill,Seth Rogen

