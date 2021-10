Netflix estrenó la tercerta y última temporada de Luis Miguel, la serie este jueves. La biopic recorre la vida del cantante desde sus inicios musicales hasta la actualidad. Diego Boneta volvió a darle vida al intérprete de Nada es igual. Los seis capítulos harán foco en los últimos años del artista, además de bucear en sus trabajos, la producción también recorrió sus dramas familiares y los romances mediáticos que tuvo a lo largo de sus años.

Esta temporada toma en cuenta momentos destacados como la demanda por plagio por parte del compositor argentino Francis Smith (Mariano Conti en la ficción), autor de canciones como "De boliche en boliche" y "Estoy hecho un demonio", su romance mediáctico con Mariah Carey (interpretada por Jade Ewen) y el regreso de Luisito Rey (Óscar Jaenada).

Sin embargo, uno de los personajes que más reacciones negativas despertó en la segunda temporada y que está presente en la última es Patricio Robles, el mánager de Luis Miguel en la serie, interpretado por Pablo Cruz Guerrero.

¿Quién es Patricio Robles en la vida real?

Es la pregunta que se hicieron los seguidores de la serie y fanáticos del cantante mexicano, Patricio Robles en la trama se muestra como una pieza clave en la carrera de Luis Miguel.

Patricio llegó a la vida de Luis Miguel de la mano del argentino Hugo López (interpretado por César Bordón), mánager del cantante y amigo, quien lo contrató como publicista. En sus primeras apariciones ya se muestra como alguien ambicioso, sin escrúpulos y manipulador que hará lo que sea necesario para su propio beneficio.

Sin embargo, Patricio Robles no existe en la vida real. Cruz Guerrero contó en entrevistas con medios mexicanos que el personaje estaba basado en los managers que trabajaron con Luis Miguel tras la muerte de López en 1993.

De todas maneras, los seguidores de la serie y fanáticos del cantante aseguran que Patricio se basa principalmente en Mauricio Abaroa, quien participó como productor ejecutivo del disco Aries, que incluye canciones populares como Suave, Hasta que me olvides y Qué nivel de mujer.

Abaroa también trabajó con artistas como Cristian Castro, Daniela Romo, Yuri, Armando Manzanero, Marc Antony, entre otros. Su pico alto trabajando junto a Luis Miguel fue cuando logró que colaborara junto a Frank Sinatra, uno de los interpretes más populares del siglo XX en Estados Unidos, en la canción Come fly with me.

"Este personaje ha hecho tanto por mí, principalmente ayudar a reencontrarme con el amor que tengo por la actuación", escribió Cruz Guerrero en su cuenta de Instagram.

Patricio Robles hizo su aparición en la segunda temporada de la serie de Netflix.

Sin dudas, el personaje de Patricio persigue ambiciones personales desde la segunda temporada y así terminará por demostrarlo en la última entrega donde comenzó a utilizar el dinero de la cuenta personal de Luis Miguel tras los malos manejos económicos que venía realizando.