El teatro que emociona y ahora podés disfrutar por menos

Con una puesta en escena intensa y actuaciones que conectan de inmediato con el público, esta propuesta se convirtió en una de las obras más destacadas del teatro contemporáneo argentino. Ahora, gracias a TEATRIX, puede disfrutarse desde cualquier lugar y en el momento que quieras.

La plataforma reúne algunas de las mejores producciones teatrales del país y permite acceder a espectáculos de calidad sin salir de casa, acercando el teatro a nuevos públicos y manteniendo viva la experiencia escénica. Además, El Declive forma parte de los contenidos destacados disponibles durante junio en la plataforma.

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