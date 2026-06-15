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Lunes, 15 de junio de 2026

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El teatro que emociona y ahora podés disfrutar por menos

Hay historias que entretienen. Y hay otras que dejan huella. El Declive, la reconocida obra escrita por Nelson Valente, es una de esas experiencias que invitan a reflexionar sobre los vínculos familiares, las decisiones que marcan la vida y los momentos que ponen a prueba nuestras convicciones.

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Con una puesta en escena intensa y actuaciones que conectan de inmediato con el público, esta propuesta se convirtió en una de las obras más destacadas del teatro contemporáneo argentino. Ahora, gracias a TEATRIX, puede disfrutarse desde cualquier lugar y en el momento que quieras.

La plataforma reúne algunas de las mejores producciones teatrales del país y permite acceder a espectáculos de calidad sin salir de casa, acercando el teatro a nuevos públicos y manteniendo viva la experiencia escénica. Además, El Declive forma parte de los contenidos destacados disponibles durante junio en la plataforma.

El teatro que emociona y ahora podés disfrutar por menos

Y hay una noticia que los socios de  Club Crónica no pueden dejar pasar. Gracias a este beneficio exclusivo, acceder a TEATRIX es mucho más conveniente: los socios Black obtienen un 30% de descuento en la suscripción mensual, mientras que los socios Classic acceden a un 25% de descuento.

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