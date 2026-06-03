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Miércoles, 3 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
DELICIOSO

El tesoro natural que conquista paladares

Hay productos que nunca pasan de moda. Y la miel es uno de ellos. Ya sea para acompañar una tostada, endulzar una infusión o simplemente disfrutar de una cucharada en cualquier momento del día, este alimento natural sigue ganando fanáticos por su sabor y sus múltiples beneficios.

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Miel de Campo es una de las variedades más elegidas por quienes buscan incorporar opciones naturales a su alimentación. Además de aportar energía de manera rápida, contiene antioxidantes y es una gran aliada para quienes prefieren reemplazar los endulzantes artificiales por alternativas más tradicionales.

Su versatilidad también juega un papel importante. Se puede utilizar en desayunos, meriendas, recetas dulces, aderezos e incluso para darle un toque especial a preparaciones saladas. Por eso no sorprende que cada vez más personas la incorporen a su rutina diaria.

Y hay una noticia que los socios de  Club Crónica no pueden dejar pasar. Gracias a este beneficio exclusivo, acceder a productos de Miel de Campo  es mucho más conveniente y permite disfrutar de todas sus propiedades a un precio especial.

Para aprovechar el descuento, los socios de Club Crónica solo deben ingresar a la sección de beneficios, seleccionar la promoción vigente de  Miel de Campo y seguir los pasos indicados para realizar la compra. De esta manera podrán acceder a una propuesta pensada para quienes valoran los productos naturales y buscan cuidar su bienestar todos los días.

Porque darse un gusto saludable siempre suma, y mucho más cuando viene acompañado de los beneficios exclusivos que ofrece  Club Crónica.

Para aprovechar este beneficio, descargá la app de Club Crónica y hacete socio. Está disponible en la Play Store y App Store.

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