Organizar un viaje siempre genera entusiasmo: elegir destino, pensar en las actividades y empezar a armar el itinerario. Pero además de la emoción, también es importante considerar la seguridad y la asistencia durante el viaje.

Para quienes todavía están evaluando una escapada o preparando un viaje próximo, los beneficios de Club Crónica pueden marcar la diferencia. A través de su aplicación, los usuarios pueden acceder a descuentos exclusivos en servicios de asistencia al viajero y seguros de viaje de distintas compañías.

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Estas promociones permiten viajar más tranquilo y, al mismo tiempo, cuidar el bolsillo.

Asistencia al viajero con descuento

Contar con asistencia al viajero es uno de los aspectos más importantes al planificar cualquier salida, especialmente cuando el destino implica varios días fuera de casa o un viaje al exterior.

Entre los beneficios disponibles dentro de Club Crónica se encuentra:

Assist 365

10% OFF en asistencia al viajero.

Sucursal: Montevideo 757, CABA, Buenos Aires.

Este beneficio es ideal para quienes están organizando una escapada o un viaje internacional y quieren contar con cobertura médica y asistencia ante imprevistos.

Más opciones para viajar con tranquilidad

Otra de las alternativas disponibles para los socios del programa es contratar seguros de viaje con descuentos exclusivos.

Cardinal Assistance

20% OFF en seguros de viaje.

Descuento sobre el total de la cotización en planes Classic y Black.

Tener un seguro adecuado puede ayudar frente a cancelaciones, inconvenientes con vuelos o situaciones médicas inesperadas.

Beneficios exclusivos para socios Black

Los usuarios que forman parte del plan Black dentro de Club Crónica también acceden a descuentos especiales en otras compañías de asistencia.

Go! Assistance

25% OFF exclusivo para socios Black .

Sucursal: Panamá 1248, CABA, Buenos Aires.

Asegura Tu Viaje

20% OFF exclusivo para socios Black.

Descuento aplicado sobre el precio final de la factura.

Estas opciones están pensadas para quienes viajan con frecuencia o buscan coberturas más completas.

Descuentos para organizar tu viaje desde Buenos Aires

Para quienes prefieren contratar el servicio de forma presencial, también existen promociones disponibles en agencias con sede en la Ciudad de Buenos Aires.

Trip Buddy

15% OFF en tu compra.

Descuento aplicado sobre el precio final de tu factura.

Sucursal: José Bonifacio 1716, Caballito, Buenos Aires.

Este beneficio puede ser útil para quienes están terminando de definir su próximo viaje y quieren aprovechar promociones exclusivas.

Planificar hoy puede hacer tu próximo viaje mucho más simple

Muchos argentinos empiezan a planear sus viajes con semanas o incluso meses de anticipación. Aprovechar descuentos en asistencia al viajero o seguros puede ayudar a reducir costos y viajar con mayor tranquilidad.

Con los beneficios disponibles dentro de Club Crónica, organizar una escapada, unas vacaciones o un viaje de trabajo puede resultar más accesible y seguro.

Cómo usar la app de Club Crónica y aprovechar los beneficios

Acceder a estos descuentos es muy simple:

Descargá la aplicación de Club Crónica desde Play Store o App Store. Registrate gratuitamente y completá tu perfil. Buscá la sección de beneficios y elegí la marca que quieras usar. Presentá el beneficio desde la app o utilizá el descuento indicado.

La aplicación reúne promociones en distintos rubros -viajes, gastronomía, entretenimiento y más- para que los usuarios puedan ahorrar en su día a día.

Con solo unos clics, podés descubrir nuevas marcas, acceder a descuentos exclusivos y empezar a planificar tu próximo viaje con más tranquilidad.