Hoy el grupo de pop coreano, que la venía rompiendo en todos los lugares que se presentaba y con cada anuncio que hacían, anunciaron que se tomarán una "pausa" por tiempo indefinido, para que los siete miembros puedan centrarse en sus actividades en solitario.

Llama la atención debido a que Jungkook, RM, J-Hope, V, Jimin, Jin y Suga, lo anunciaron en su cena anual llamada FESTA, transmitida por streaming, en día posterior a su cumpleaños número 9,

RM comentó que después de los últimos singles de BTS no minados al grammy, se encontraban "agotados"; a su vez, Jungkook dijo: “No espero su total comprensión, pero espero que lo entiendan. Pasaremos un tiempo por nuestra cuenta disfrutando y experimentando cosas nuevas para regresar frente a ustedes con una facera más madura. Por eso, espero que nos apoyen”.

Y continuó: “El problema con el K-pop y todo el sistema de ídolos es que no te dan tiempo para madurar. Hay que seguir produciendo música y seguir haciendo algo”, explicó, afirmando que necesita “algo de tiempo a solas”.

A pesar de esto, J-Hope comentó que es necesario que se separen por un tiempo y que no es necesario que se piense de forma negativa, porque es algo muy saludable, sin dejar el grupo. A su vez, Suga, quien estrenó hace pocos días "That That" con Psy, reafirmó que no es una separación, sino que van a estar alejados un tiempo.

Además aclararon que están empezando a pensar en qué tipo de artistas quieren ser cada uno, para ser recordado por sus fans: “Creo que por eso estamos pasando una mala racha ahora, estamos intentando encontrar nuestra identidad y eso es un proceso agotador y largo”, añadió. Al final de la cena mencionada, varios de los miembros se pusieron a llorar mientras daban las gracias a sus seguidores llamados "Army".