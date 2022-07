BTS en la entrega de los Grammys

La banda surcoreana había anunciado hace un mes su separación temporal, para que cada uno de sus miembros se dedique a sus proyectos personales. Aunque esto sea así, BTS no para y desde la plataforma estadounidense -donde se hizo conocido Mickey Mouse- anunciaron que firmaron contrato para trabajar varios formatos.

"BTS Monuments: Beyond The Star", se estrenará el año que viene como parte del acuerdo, donde mediante entrevistas, imágenes y archivos, se va a permitir conocer toda la carrera del grupo de estos últimos 9 años, de inicio hasta hoy en día.

No solo será el anteriormente mencionado, sino que saldrá la cinta "BTS: Permission To Dance On Stage", que se tratará de los últimos cuatro shows que dieron en Los Ángeles, en el 2021, donde vendieron más de 214 mil entradas en el SoFi Stadium, siendo la banda mas taquillera de la última década.