Airbag ya es una banda clásica de la música argentina. La banda compuesta por Gastón, Patricio y Guido Sardelli está próxima a cumplir 20 años de carrera y es un logro muy importante, que los lleva a renovarse y estar en constante movimiento dentro del ámbito. En octubre de 2021 estuvieron en CM Rock compartiendo el disco con los que que fue galardonados en los Premios Gardel como "Mejor Álbum Grupo de Rock" con "Al parecer todo ha sido una trampa".

A esto Carucha les comentó que se lo "atribuía como propio", por el cariño que le tiene a la banda y esto fue lo que respondieron: "Nosotros nunca fuimos una banda que le de mucha importancia a los premios, y te das cuenta que festejan más los amigos y el público que uno mismo; para nosotros era más divertido tocar y, cuando nos dieron el premio, estabamos incómodos diciendo 'gracias'; pero sÍ siento cómo la gente y los amigos estaban mucho más contentos que nosotros, asi que fue más para ellos que para nosotros".

El año de Airbag

La banda tiene al público que lo acompaña desde siempre y quienes se van sumando por el camino; este año se lucieron con varios Luna Park repletos, locura por diferentes paises, hasta incluso llenaron lo que va a ser su próxima presentación en un estadio de fútbol, como lo es Argentinos Juniors: "No paramos, hicimos de todo y todavía queda muchísimo, así que es un gran año y lo vamos a festejar a lo grande en el Estadio Diego Armando Maradona, y creo que el gran festejo va a ser ahí, aunque no termine, ese va a ser el momento especial".

La idea de tocar ahí les surgió por el hecho de querer hacer su versión del himno en la cancha que vio nacer a Maradona; si bien, también, remarcan que fue "medio en chiste", mordieron el anzuelo y fueron por eso. A su vez, recalcan que ellos están en cada detalle desde el momento que se volvieron independientes, hace varios años, pero que tienen un gran equipo atrás que los ayuda en todo, porque los eventos se les están volviendo cada vez más grandes y, cuando están tocando, hay muchas cosas que no pueden hacer y lo principal es el disfrute de lo que tocan.

El álbum "Al parecer todo ha sido una trampa"

"Es un disco que tiene 17 canciones, fue como una catarsis que nos vimos ahí diciendo 'todo esto tiene que salir', es largo, lo hacemos disco doble, como sea pero tienen que salir estos temas; creo que el público lo ha tomado muy personal y los que conectaron, lo hicieron fuerte, y eso para mí es muy importante, no es que fue muy casual donde gustaron temas, sino que fue así con todo el álbum y nos piden que toquemos el álbum entero", comentó Guido.

Y continuó: "Cuando ya tenés varios discos, a muchas bandas le sucede que quizas lo nuevo su público no lo acepta o dependen de tocar más o menos lo mismo, y en nuestro caso, por suerte es al revés y tenemos un público de una cabeza muy abierta y que va creciendo con nosotros; a cada tema toca de una manera distinta y está buenísimo".

Vínculo con las nuevas generaciones

Airbag tiene contacto con las bandas que están surgiendo, y acompañan durante todo el proceso "llevando la bandera de Airbag a todos lados": "Tocar la guitarra o tener una banda te salva la vida, es como que encontrás un refugio en donde cuando sos chico y no sabés qué hacer, te sentís perdido y encontrás eso es como mágico; hay 5 personas y uno toca una guitarra, el ambiente cambia, encontrás algo que te representa para siempre".

La locura por la banda

"Cuando te encontrás frases o el nombre de un disco, o canción que quizá marcó demasiado a alguien, sentís una responsabilidad; en un punto te gratifica, compartimos el sentimiento, la angustia, la felicidad, depende de la frase de la canción, pero es muy loco y nunca me termino de acostumbrar, me agarra de sorpresa, por mas que con el tiempo te cruzas a varias personas que te muestran lo que se tatuó, es muy loco el cariño que a veces pienso que no sé si lo merecemos, pero es un montón y uno está muy agradecido", añadió Guido.

Lo que se viene

Después de su gran show en Argentinos Juniors, Airbag va a viajar a México durante todo octubre; luego regresan al país para tocar en las diferentes provincias.