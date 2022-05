En esta canción, Morat perfecciona con Duki, la potencia y la energía que siempre ha caracterizado a la banda, una colaboración de manual si quieres que tus canciones suenen más directas y provocadoras.

Esta unión explosiva con Duki, uno de los máximos referentes de la música urbana argentina que atraviesa fronteras, dónde se encuentra un equilibrio perfecto entre la armonía de las voces, da como resultado una canción reflexiva y directa, en forma de aliento para quitarnos la culpa.

"No siempre es un “no eres tú, soy yo”. A veces, en efecto, es la otra persona quien tiene la culpa y no solo dan ganas de cantarlo sino de gritarlo. París, junto a nuestro amigo Duki, es la herramienta perfecta para hacerlo", dijo Morat

El artista argentino anunciaba esta colaboración meses anteriores a través de las redes sociales y describía su emoción por juntarse con Morat: “Me voy a filmar un videoclip de una canción hermosa, con una banda ke la rompe toda con mucha trayectoria ke me invito, los kiero”

Por otro lado, a finales del 2021, Juan Pablo Isaza y Juan Pablo Villamil, desvelaron a través de un Live en las redes sociales, que su viaje a París se debía a la grabación de su siguiente videoclip con una colaboración muy especial.

Los artistas se encontraron en París, para grabar el videoclip de la canción homónima, dirigido por Jean Lafleur. En esta pieza audiovisual, la banda y Duki nos descubren París en 3 minutos, desde las calles hasta el cielo de la Ciudad Del Amor.

La banda colombiana prepara su 6ª gira por España, con la que a lo largo de este verano recorrerá las principales ciudades españolas, donde los verán más de 140.000 asistentes alrededor del país.

Con gran ilusión, regresa a Barcelona este 2 de septiembre y a Madrid el 11 de septiembre. Donde presentará en directo las canciones de su próximo trabajo discográfico, del cual aún no han dado mayores detalles, además de sus múltiples éxitos que han acumulado a lo largo de su contundente trayectoria, como: ¨Besos en Guerra¨, ¨A dónde vamos¨ y ¨Cómo te atreves¨.

MORAT se ha consolidado como la Banda de Pop en español del momento, entrando en el top 100 de artistas con más tickets vendidos en el mundo según la revista Pollstar, acumulando 4 fechas sold out en Madrid, 11 sold out en Ciudad de México, 7 sold out en Bogotá, entre muchos otros…