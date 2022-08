Foto: Instagram @madonna

Un día como hoy, pero hace 64 años nacía Madonna Louise Ciccone, la reina del pop. Madonna sigue activa más que nunca en el mundo de la música. Su primer sencillo fue "Everybody" en 1983, junto con su álbum "Madonna", de ese mismo año y "Like a Virgen" -1984-, con los cuales vendieron millones de copias al rededor del mundo.



El tercer disco se llamó "True Love", sacado en 1986, también éxito en ventas, aunque fue 3 años mas tarde, con "Like a Prayer", donde batió todos los récords. Podemos estar hablando horas y horas de su gran carrera como profesional, con sus 14 discos con innumerables éxitos y la cantidad de películas que grabó, además de cientos de situaciones vividas, que la colocan como la reina indiscutida del pop.

Madonna hace unos días que está en Sicilia, Italia, precisamente en Noto, acompañada por su familia, donde pudo celebrar, también, el cumpleaños 22 de su hijo Rocco, con una gran fiesta. Quienes estuvieron también fueron sus otros hijos: Lola Leon, Mercy James, las gemelas Stelle y Estere, David Banda Mwale y Lola Leon. Según The Sun, habría planeado el festejo de su cumpleaños hace varias semanas.

El lugar que eligió fue el Palazzo Castelluccio, un palacio siciliano del siglo XVIII, que perteneció a la familia Di Lorenzo, una de las más antiguas de Noto, que está restaurado en su totalidad y lleno de antigüedades.

No obstante, en una de sus historias en la red social de Instagram, previo a su cumpleaños, les hizo un pedido a todos sus fans: "Casi es mi cumpleaños.... Mandenmé regalos". Recordemos que, musicalmente, tiene previsto regalarnos a nosotros su disco "Finally Enough Love: 50 Number Ones", el 19 de agosto.