La estrella ascendente del urbano María Becerra ha compartido “Ojalá”, el segundo sencillo de su álbum próximo a salir, La Nena De Argentina. El sencillo marca una nueva era para la artista y aumenta la anticipación para conocer su nueva faceta.

“Ojalá” es un adiós a un amante que no supo apreciarla. Con letras como “porque ninguna noche me mata, baby, si no me mataste tú”, la canción es una reafirmación desafiante de seguir con la vida luego de un rompimiento sentimental. Con ganchos vocales emocionantes e instrumentación enfocada a la pista de baile, “Ojalá” seguramente se convertirá en un nuevo hit en la carrera de Becerra.

El video muestra a Becerra en una relación con un novio controlador que le es infiel; por consecuencia, ella termina dejándolo atrás para irse de fiesta con más gente joven y atractiva; aunque el novio trata de recuperarla, Becerra es quien se lleva la última carcajada. Complementado con escenas en vivo emocionantes, “Ojalá” es un visual lleno de drama que ilustra perfectamente la naturaleza de su letra.

Previo a esto, Becerra compartió el sencillo “Felices x Siempre”, también de La Nena De Argentina. De igual manera, ha estado muy activa colaborando con otros artistas de los cuales destacan “Hasta Los Dientes” con Camila Cabello así como con su compatriota Cazzu en su canción “Maléfica”.

En términos de premios, Becerra ha tenido un año destacable. Actualmente está nominada en nueve categorías en los Premios Tu Música Urbano, la artista femenina con más nominaciones junto con Karol G, donde también estará actuando en vivo. Esto se agrega a su premio Latin AMA a Mejor Nueva Artista así como nominaciones a premios distinguidos como los Latin Grammys y MTV Europe Awards. También estuvo presente en la premiación Grammy interpretando “Qué Más Pues” con su compañero de dueto J Balvin, entre muchas otras presentaciones históricas en varias de las ceremonias antes mencionadas.

Su álbum anterior, ANIMAL, estableció a Becerra como una de las artistas más destacadas del urbano a nivel global gracias a sencillos como su colaboración con Becky G “Wow Wow” que ha sido reproducido más de 209 millones de veces entre Spotify y YouTube; “Mi Debilidad” que ha acumulado más de 172 millones de reproducciones y su dueto con Danny Ocean “No Eres Tú Soy Yo” cuyos números alcanzan más de 36 millones en las mismas plataformas. Por dichas cifras, Becerra se ha convertido en la artista argentina más escuchada del momento alcanzando más de 18 millones de escuchas al mes tan solo en Spotify.