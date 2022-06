Dando el cierre del segundo día de Glastonbury 2022 y, teniendo a dos artistas de gran renombre internacional como lo son Dave Grohl y Bruce Springsteen como invitados, Paul Mc Cartney salió al escenario luego del show de Noel Gallagher y repasó éxitos de The Beatles, Wings, entre otros clásicos como solista.

Luego de tocar el tema "Get Back", la leyenda llamó al lider de Foo Fighters: “Ahora, tengo una pequeña sorpresa para ti”, bromeó Paul antes de sumar a Dave Grohl, a quien presentó como “tu héroe de la costa oeste de Estados Unidos”. Luego de varias risas, tocaron dos singles "I Saw Her Standing There", de The Beatles y "Band On The Run" de Wings. Grohl tuvo que superar varias cancelaciones de vuelos para llegar desde Los Ángeles y, explicando la situación, McCartney comentó "Este tipo voló especialmente para hacer esto". Esto también fue la primera aparición en los escenarios luego del fallecimiento de Taylor Hawkins.

"Tenemos otra sorpresa para ustedes", comenzó diciendo Paul al público presente, "viene de la costa este de América". Allí subió a los escenarios Springsteen, quien interpretó su gran éxito "Glory Days" y "I Wanna Be Your Man", de The Beatles. "The Boss" y McCartney, a principios de este mes tocaron juntos, en la gira del británico por Estados Unidos.

Cabe destacar, también, el dúo virtual que realizó con John Lennon, en la canción "I've Got A Feeling", digno para emocionarse al verlos juntos.