"Uno de los mejores conciertos a los que he asistido en los últimos cinco años... Rosalía es un ícono del pop mundial, a la manera de Beyoncé o Rihanna... y 'MOTOMAMI' es un disco extremadamente dinámico, de una de las artistas más ambiciosas e innovadoras de la actualidad" - New York Times

Rosalía se ha consolidado como una fuerza a tener en cuenta en la música en vivo... con un espectáculo hipnotizante y electrizante…y con MOTOMAMI, crea un campo de juego sónico impresionante" - Billboard



Hoy, ROSALÍA, ganadora de ocho premios Grammy y de un Grammy Latino, ha anunciado su primera gira mundial, MOTOMAMI WORLD TOUR, una gira masiva de 46 conciertos en 15 países este año. Producido por Live Nation, el MOTOMAMI WORLD TOUR comienza en julio en Almería, España, en el Recinto Ferial de Almería, haciendo paradas en Barcelona, Madrid, Ciudad de México, São Paulo, Santiago, Nueva York, Toronto, Chicago, Los Ángeles, Miami, Milán, Ámsterdam, Londres y más, antes de terminar en París, Francia, en el Accor Arena el 18 de diciembre.



La gira celebrará el aclamado nuevo álbum de ROSALÍA, MOTOMAMI , y, junto con muchos de sus ya conocidos éxitos rompedores, dará vida a su visión, para los fans de todo el mundo.

Después de un intenso proceso creativo de tres años lleno de increíble atención a los detalles artísticos, y una amplia selección de medios de comunicación mundiales que ya lo han establecido como "uno de los álbumes más esperados de 2022", MOTOMAMI ha proporcionado un álbum expansivo y fuera de lo común que busca borrar las líneas convencionales anteriores que definen diferentes culturas, géneros, roles de género y más, proporcionando un autorretrato de dualidad musical moderna y profundamente personal de una joven fuerte, innovadora y orgullosamente femenina que nos lleva a un viaje musical seductor y multifacético.

El lanzamiento del álbum el 18 de marzo fue recibido con una inmensa respuesta de la crítica de "Cinco Estrellas"; "Una obra maestra... Uno de los álbumes más ambiciosos de la década - independientemente del género... La música más emocionante y con más visión de futuro que probablemente escuchemos en todo el año"... representando lo nuevo y emocionante de la música pop".



Como resultado, MOTOMAMI debutó en el número 1 de la lista global de álbumes de Spotify (un logro inédito para un artista español), obtuvo el mejor debut en la lista de Billboard de cualquier álbum latino de 2022 y logró la calificación más alta de Metacritic (95) de cualquier álbum publicado este año.

Junto con el lanzamiento, ROSALÍA también supervisó personalmente la innovadora y ampliamente elogiada producción de las actuaciones en Saturday Night Live, y un TikTok Live, el primero de su clase, que atrajo a tres millones de espectadores, al tiempo que se creó aún más expectación por la producción de su gira completa.

"MOTOMAMI muestra el excepcional rango de Rosalía... ¡Ha entrado en el siglo XXI como una Kawasaki [con] esa voz! Su prístino tono de soprano [y] el poder que ejerce tras ella. La épica y llamativa actuación en directo en TikTok fue tan innovadora como su álbum, estableciendo otro nuevo nivel de creatividad" - Pitchfork

ROSALÍA - MOTOMAMI WORLD TOUR 2022 FECHAS: