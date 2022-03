El cantante y compositor colombiano multi-platino Sebastián Yatra realizó una gran colaboración, con el galardonado artista John Legend, en una poderosa celebración bilingüe llamada “Tacones Rojos”, una canción que ya ha encantado a millones de corazones alrededor del mundo, alcanzando la posición #1 en la radio latina en los Estados Unidos, de su álbum multi platino “Dharma,” que actualmente también es el álbum latino más reproducido en Spotify lanzado este año. En un divertido video filmado en Los Ángeles, Sebastián Yatra saluda al vecino de su nuevo interés amoroso, papel que interpreta John Legend, quien lo invita adentro de su casa para hablar sobre la chica en los tacones rojos.

Yatra presentó el poderoso sencillo en The Tonight Show starring Jimmy Fallon . El éxito viral, el cual llegó al Top 10 de TikTok en los Estados Unidos y está escalando la lista Top 50 Global de Spotify con +505 millones de reproducciones prueba la habilidad que tiene el creador de éxitos para generar música que te hace sentir bien, algo que es poco común dentro del género de la música latina donde domina el reggaeton.

Este fin de semana, el artista colombiano también presentará la canción nominada al Oscar “Dos Oruguitas” de la película animada de The Walt Disney “ENCANTO” durante la ceremonia número 94 de los Premios de la Academia. El colombiano, que lidera los charts, recientemente presentó la emotiva balada como un trío en Jimmy Kimmel Live!, luego de presentarse en Good Morning America y CBS Mornings.

El nuevo álbum de Sebastian Yatra "Dharma" demuestra la versatilidad del genio musical a través de diferentes estilos musicales. El álbum de 17 canciones que trasciende géneros del galardonado y talentoso artista cuenta con 5.4 Billones de reproducciones combinadas y el puesto #1 en la lista de debut Global y de Estados Unidos en Spotify y es #1 en la lista de álbumes latinos de Billboard y de ventas de canciones digitales latinas. Sebastian Yatra está construyendo los pilares de la música latina. Además de ‘Tacones Rojos,’ hay otro tema favorito de los fans que está surgiendo, “Melancólicos Anónimos,” junto a su éxito 8x platino “Pareja del Año”, el tema 4x platino “Chica Ideal”, y la balada nominada a los Latin GRAMMY, “Adios.”