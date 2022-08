A pesar de que hace décadas que The Beatles se separó, siempre nos dejan diferentes materiales inéditos a descubrir o subastar. En este caso es esto último: hace unos días fue el anuncio del comienzó de la venta de la carta que John Lennon le escribió a Paul McCartney, expresandole su enojo.

En el texto, Lennon acusó a McCartney de ser quien generara problemas financieros a la banda, dejando todo a manos de los abogados, cuando hablando entre ambos, lo podrían haber solucionado. A su vez, también la perplejidad que tuvo a que pretendiera dejar a sus esposas Linda y Yoko al margen de las disputas financieras y musicales. "Pensé que era JOHNANDYOKO en este momento", escribió.

Foto: Gotta Have Rock and Roll

La subasta que realizará el 19 de agosto por Gotta Have Rock and Roll arrancará en 40 mil dólares. La escritura tiene una extensión de tres hojas. Según, New York Post, esto fue después del final del grupo al medio Melody Maker.

"Si no eres el agresor -como afirmas-, ¿quién nos llevó a los tribunales y nos caó encima en público?", acusó Lennon a Macca de haber intentado que George Harrison y Ringo Starr se vuelvan contra suyo en la batalla legal.

Entre otras tantas interpelaciones, agregó también: "Si no somos geniales, ¿en qué te invierte eso? (...) No hay resentimientos hacia ti tampoco. Sé que básicamente queremos lo mismo, y como te dije por teléfono y en esta carta, cuando quieran reunirse, todo lo que tienen que hacer es llamar".