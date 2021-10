El asado es una de las comidas tradicionales de Argentina y un clásico que se disfruta los domingos con la familia, pero a veces no todos saben cómo prepararlo y cometen algunos errores que los comensales no perdonan, como la carne dura o la falta de sabor. Esto sucede porque no todos conocen cuáles son los mejores trucos y consejos al momento de tirar la carne y las achuras a la parrilla.

Los cortes de carne más populares para tirar a la parrilla son el costillar, el vacío y la tira de asado, en cuanto a las achuras están los chinchulines, mollejas y los riñones. Tampoco faltan la morcilla y el chorizo. Los más ambiciosos sumarán un pollo, una provoleta y algunas verduras par así tener una parrilla completa.

.

¿Cuáles son los mejores consejos y trucos para hacer un buen asado completo?

Para que los cortes de carne sean una manteca y las achuras sean crocantes hay una serie de recomendaciones a tener en cuenta. En general siempre apuntamos a la calidad, la elección y la forma adecuada de cocción de estos alimentos.

1. En primer lugar iremos con nuestro carnicero de confianza y le pediremos que nos de los mejores cortes y achuras que tenga. Este punto es importante porque aquí debemos prestar atención al color de la carne, el olor y la grasa debe ser blanca y no amarillenta, esto último permitirá que el tejido se desprenda con la mano. Así comprobaremos que los alimentos están frescos.

2. Si las compras las hicimos el día anterior, la carne debe reposar en la heladera dentro de un recipiente hermético y no adentro de la bolsa.Si tenemos la carne congelada se deberá dejar en el refrigerador hasta que se descongele, no hay que dejarla afuera.

.

3. La marinada de la carne la podemos hacer el día anterior, en caso de hacerse sobre la hora se recomienda que mínimo esté dos horas en contacto con los condimentos o salsa con la que se va a adobar para que tome el sabor.

4. Mientras la carne se marina podemos ir prendiendo el fuego, hay que asegurarse que la parrilla esté limpia. Antes de poner los cortes a asar hay que dejarlos reposar afuera de la heladera de 15 a 30 minutos para que esté a temperatura ambiente.

5. Para controlar la temperatura la parrilla debe estar alejada de las brasas de 20 a 35 centímetros. Este punto es crucial porque la carne no debe cocinarse rápido porque saldrá dura, la cocción debe ser lenta para asegura que sea tierna y tenga un gran sabor.

6. En cuanto a la sal, esta debe ser agregada antes de poner la carne a la parrilla o después. No debe agregarse durante la cocción. Como así también hay que evitar pinchar o cortar los cortes para que este no pierda el jugosidad.

Para que el asado sea completo podés sumar unas verduras.

7. Para la distribución de las piezas ocupá toda la parrila, no dejes espacios vacíos.

8. Una vez que hayas puesto la carne, procedés a hacer lo mismo con las achuras. Estas deben ser marinadas previamente, para los chichulines podés usar condimentos y el jugo del limón, para las mollejas vas a utilizar la técnica de blanqueo y en cuanto a los chinchulines vas a preparar un buen provenzal para que tengan un gran sabor.

9. Una vez que tengas todos los alimentos cocinados, sólo queda servir y acompañar con unas buenas ensaladas y el infaltable chimichurri.