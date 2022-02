En el Día Mundial de la Pizza no hay nada mejor que cocinar este plato heredado de la gastronomía italiana. La versión tradicional está hecha a base de harina de trigo, levadura, agua y sal, y es cubierta con una salsa de tomate y queso mozzarella. Su sabor es irresistible y es una de las recetas más versionadas, cada quien le da su toque especial.

Después de la hamburguesa, la pizza es una de las comidas más reconocidas internacionalmente. No importa en qué lugar del mundo te encuentres, nunca le podrías decir que no a semejante manjar. Para celebrar su día te proponemos seis recetas sencillas, variadas y exquisitas para darte un gustito este 9 de febrero o el fin de semana.

.

El principio: ¿Cómo hacer masa para pizza?

Ingredientes

400 gramos de harina de trigo 000

200 ml de agua tibia

Dos cucharadas de aceite de oliva

15 gramos de levadura fresca

Una pizca de sal

Harina extra para el amasado

Preparación

1. En un recipiente colocar las dos cucharadas de aceite de oliva, los 200 ml de agua y la levadura. Mezclar todo. Luego sumar la harina de a poco y la pizca de sal. Después de integrar todos los ingredientes y tener un bollo, proceder al amasado.

2. Retirar la masa del recipiente y pasarla a la mesada o superficie enharinada y amasar durante cuatro o cinco minutos sin parar. La masa debe estar lisa, si se pega colocar un poco más de harina y seguir amasando hasta obtener la textura indicada. Después taparla con algo y dejarla reposar una o dos horas.

3. Pasado el tiempo, partir el bollo al medio y dar forma de pizza. Amasar y estirar. Colocarlas en una pizzera, sumar los ingredientes deseados y al horno. Dejar cocinar hasta que se dore y listo.

.

Recetas de pizza casera

1. ¿Cómo hacer una pizza a la napolitana?

Una pizza originaria de Nápoles, Italia. Se cocina con ingredientes frescos, simples y deliciosos.

Ingredientes

Tomates (redondos de ser posible)

250 gramos de queso mozzarella (varía según la cantidad de pizzas a cocinar)

Albahaca fresca

Aceite de oliva

Aceituna (opcional)

Preparación

Después de tener la masa y la salsa de tomates lista, poner la pizza unos minutos al horno. Sacarla, poner el queso mozzarella en fetas y dejar cocinar unos tres minutos. Después sumar el tomate en rodajas, la albahaca y esparcir aceite de oliva por encima. Llevar al horno y retirar cuando ya esté cocida.

Las hojas de Albahaca se pueden incorporar antes o después del horno. (Imagen ilustrativa).

2. Pizza de jamón y morrón: una receta sabrosa e irresistible

Ingredientes

250 gramos de jamón cocido

Queso mozzarella u otro a elección

1 morrón rojo entero (grande de ser posible)

Orégano

Aceitunas (opcional)

Preparación

Antes que nada hay que asar los morrones y retirarles la piel, luego reservar. Sobre la pizza colocar la salsa de tomate, el queso y dejar unos minutos en el horno.

Cuando el queso esté medio derretido, colocar el jamón, los morrones asados, el orégano y las aceitunas por encima. Llevar al horno y dejar hasta que se cocine por completo, hay que prestar atención a la cocción para que el jamón no se queme.

En la pizza de jamón y morrón, las aceitunas son opcionales. (Imagen ilustrativa).

3. Receta de pizza de anchoas

Ingredientes

250 gramos de mozzarella u otro queso

1 lata de anchoas

Aceitunas negras

Preparación

Colocar la mozzarella sobre la pizza y dejar en el horno unos tres minutos. Retirar, distribuir las anchoas y las aceitunas, y llevar al horno otra vez. Dejar cocinar hasta que el queso esté derretido por completo.

La pizza de anchoas es para fanáticos de los enlatados marinos. (Imagen ilustrativa).

¿Cuántas versiones de pizza puedo comer?

Una cuarta opción para comer este delicioso plato no incluye el uso del horno, sino que se hace sobre las brasas. ¿Cómo se cocina una pizza a la parrilla? Es muy sencillo, no hace falta cambiar los ingredientes de la masa si la forma de cocción no es al horno. Lo único que varía son los sabores, no hay dudas de que la pizza es una comida versátil.

Ingresá acá para saber cómo cocinar una deliciosa pizza a la parrilla.

En quinto lugar, para quienes son más atrevidos y disfrutan de nuevas experiencias culinarias está la famosa "pizzanesa", una receta que combina el plato italiano con las amadas milanesas. Sí, es una mezcla explosiva, pero merecer ser saboreada.

Ingresá acá para saber cómo cocinar una sabrosa pizzanesa.

La sexta, y última opción, es hacer una pizza versión vegana, así este plato puede ser disfrutado por quienes no consumen ningún alimento derivado de animales. El 12 por ciento de la población argentina es vegetariana o vegana, según datos de la Unión Vengana Argentina (UVA). Hay una extensa lista de ingredientes -mayormente verduras- que se pueden incorporar y seguro no sabías.

Ingresá acá para saber cómo cocinar pizzas veganas, fáciles y deliciosas.