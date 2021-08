Paulina Cocina es una famosa youtuber e instagramer argentina que desde hace varios años lleva conquistando miradas y corazones en las redes sociales gracias a sus recetas y múltiples consejos relacionados a la gastronomía.

Tiene una página web donde está su recetario completo, pero lo que verdaderamente atrae a todos los millenials y centenials son sus cuentas de Instagram, Youtube y Twitter, dado que en estas no solo habla de la cocina. Para muchos, la influencer se convirtió en una especie de mentora por sus tips y herramientas para sobrevivir en momentos cruciales.

Paulina Cocina tiene 2,7 millones de seguidores en Instagram y 3 millones de suscriptores en su canal de Youtube.

Y es que Paulina Cocina ha sacado videos sobre qué elementos de cocina son importantes y fundamentales comprar para alguien que recién se mudó solo y posee poca experiencia –y dinero-, sobre cómo organizar las comidas o hacer unos meal prep cuando no hay tiempo ni ganas durante la semana, y mucho más.

Una de las publicaciones más exitosas que ha compartido Carolina Puga, como se llama realmente, es el famoso video titulado “Cena romántica con consejos”, en el cual en menos de 15 minutos, enseñaba cómo preparar “el menú definitivo para garchar como lo dioses”, según sus propias palabras en el reciente programa televisivo de Jay Mammon, Los Mammones (América), donde estuvo como invitada.

Su video fue tan aclamado por jóvenes recién iniciados en la vida de solteros e inexpertos en gastronomía, que Paulina lo comparte cada vez que se aproxima la fecha de San Valentín o algún otro acontecimiento que amerite a “hacer el delicioso”.

.

Como si se tratara de los diez mandamientos de la Iglesia Católica, la youtuber enumeró los consejos de lo que no hay que hacer cuando se invita a un “chongo, chonga o chongue” a casa a comer algo preparado por uno mismo, mientras que explicó en un simple paso a paso para cocinar un plato delicioso y simple.

“Hice ese posteo, le pregunté a un amigo y me dijo “publícalo”. Y funcionó”, contó la diva de las redes en el programa que conduce Jay Mammón.

.

Pasito a pasito, todo lo que tenés que hacer para que nada te arruine la probabilidad de arrime, cariño, de concretar el delicioso.

Consejo #1: “Conocé a tu comensal. Preguntá si es vegetariano/a, vegano/a, porque no podés hacer cualquier cosa”.

Consejo #2: “Una cena romántica no tiene que tener anchoa, ajo, sabores recontra fuertes”.

Consejo #3: “No vas a tener un amigo o una amiga en frente que te… (se señala el diente como cuando queda algo incrustado). ¿Entendés? Si vas a meter perejil o algo así, recontra picado”.

Consejo #4: “Cociná temprano, porque no tiene que haber olor en la casa. Cuando uno está en la casa está bueno, pero cuando uno llega a una casa y hay olor a comida… no”.

Consejo #5: “Si vas a usar cosas pesadas, como la crema, ponele poquito porque sino quedás pesado y no te querés mover del sillón. Tiembla el delicioso, peligra. Tenés que estar relativamente livianito”.

Consejo #6: “No uses porotos, la comida tiene que ser antipedos”.

Consejo #7: “La comida tratá de que sea visualmente linda, porque sino, des-erotiza”.

Consejo #8: “Copate y ordená”.

Consejo #9: “Iluminación: no te digo velas, pero no me hagas comer bajo la luz de tubo porque me cuesta pasar un montón”.

Consejo #10: “La mesa linda, no me hagas comer al lado de la computadora”.

Consejo #11: “Van a hacer el delicioso antes de comer”.

Receta de Lasaña de papa con queso puerro y panceta de Paulina Cocina: