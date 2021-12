Las papas fritas son unas de las guarniciones que se encuentran en los platos más irresistibles de la gastronomía argentina, como las milanesas de carne o pollo, el asado o los escalopes (también conocidos como marineras) o acompañan los clásicos combos de hamburguesas de las cadenas de comida rápida o las que se pueden pedir en bares o restarurantes.

Las hamburguesas con papas fritas son un plato irresistible y este tubérculo por separado es una tentación para grandes y chicos. Además de cocinarse en una sartén con abundante aceite, hay otras versiones de ella como el puré, las rostis o en soufflé.

Pese a que las papas fritas son la opción más elegida, hay que tener en cuenta que su consumo en exceso no forma parte de una alimentación saludable. Por lo tanto, si tenés ganas de disfrutar de esta entrada podés recurrir a otras formas de cocción.

.

¿Cómo hacer papas fritas sin aceite?

En el imaginario colectivo existe la creencia de que lo frito no se puede reemplazar, pero esto no es así. Si querés saber cómo hacer papas fritas sin aceite tomá en cuenta los siguientes tips para no prohibirte este clásico y que se convierta en una opción más saludable y amigable.

1. Usar una freidora de aire

La freidora de aire es uno de los electrodomésticos que pocos conocen y que cobró gran relevancia durante la pandemia por coronavirus, y se convirtió en un aliado para cocinar sin tener que ensuciar tanto. Dependiendo de la marca, en Mercado Libre el precio estimado de este electrodoméstico inicia en los 13 mil pesos.

Además de cocinar papas fritas, se puede optar por hacer otras recetas que quedan crujientes y conservan el mismo sabor.

¿Cómo se cocinan las papas fritas en la freidora de aire?

Los ingredientes que se necesitna son dos papas, condimentos a gusto (sal, hierbas y pimienta) y una cucharada de aceite de oliva. En un bowl poner agua fría y las papas cortadas en Juliana, dejar reposar media hora. Pasado el tiempo, escurrir y condimentar. Luego llevar a la freidorta que deberá ser precalentada cinco minutos antes a 200 grados, colocar las papas y dejar cocinar 15 minutos o menos, según el tipo de cocción deseado.

Las papas fritas en freidora de aire son muy fáciles de hacer.

2. Papas fritas al horno

Para quienes no cuentan con una freidora de aire o no tienen pensado invertir en una, la primera opción y más económica es usar el horno. Hay quienes lo aprovechan para hacer las papas fritas que ya vienen precocidas en bolsitas, pero lo mejor es hacerlo de forma natural y para eso será necesario dos o tres papas, aceite de oliva y condimentos a gusto.

.

Cortar las papas en Juliana, ponerlas en un bowl y añadir un chorrito de aceite más todos los condimentos seleccionados a gusto de cada cocinera o cocinero. Pasarlas a una fuente y llevarlas a horno precalentado durante 20 minutos, se recomienda que al minuto 10 se abra el horno y se den vuelta las papas tan sólo sacudiendo la fuente.

Dejar cocinar hasta completar lo 20 minutos o estén completamente doradas. Servir y acompañar con una salsa a elección.

3. Papas fritas sin aceite, versión Paulina Cocina

La youtuber de cocina, querida por grandes y chicos, tiene su propio truco para cocinar papas fritas sin aceite. Su receta incluye huevo y más tiempo de preparación, además uno de los elementos adicionales será el papel manteca.