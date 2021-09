Se viene el fin de semana y aquí si podemos dedicarle un determinado tiempo a la cocina. Ya no estamos tan a las corridas y podemos darnos el lujo de deleitar a nuestros amigos o familia con un menu especial. Una opción siempre latente son las clásicas pastas. Tallarines con bolognesa, ñoquis con salsa rosa o ravioles de ricota con fileto suelen ser los típicos, pero esta vez, animate a salir de la zona de confort y probar nuevas alternativas.

El tiempo para amasar, lo tenes. El fin de semana no hay excusas, y si pensas que no podes cocinar pastas caseras por no disponer de las típicas máquinas es un error fatal. Todo está en amasar con cuidado, sin prisa y con una buena música de fondo. Dedicarle tiempo al tiempo. Solo se necesita harina, huevo, agua y sal, con los ingredientes que lleve cada pasta en particular.

A continuación, tres opciones de pastas para preparar en casa, distintas a cualquiera que hayas comido. Sorprende a tus invitados con estos platos que si gustan, se convertirán en un nuevo menú semanal. Te dejamos una opción clásica, y otras dos innovadoras.

Ñoquis de papa clásicos

Clásicos ñoquis de papa para acompañar con cualquier salsa.

Ingredientes

1 kilogramo de papas

300 gramos de harina 0000

2 yemas de huevo

50 gramos de queso rallado

1 cucharada postre de sal fina

1 pizca de pimienta negra

1 cucharadita de nuez moscada

1 puñado de sal gruesa para cocinar las papas

Preparación

Alistamos todos los ingredientes para preparar la masa de los famosos ñoquis de patata caseros. Te sorprenderá lo fácil que es esta receta de ñoquis. Lavamos bien las papas y las cocinamos con la piel en una cacerola con agua y sal. Una vez que las papas estén tiernas, las retiramos de la cacerola y las pelamos. Para facilitar este procedimiento puedes pincharlas con un tenedor y quitarles la piel con un cuchillo. Cuando hayamos pelado todas las papas, las colocamos en un bol y las trituramos con un pasapurés. Si las papas están calientes mucho mejor, porque se pueden pisar con más facilidad. Una vez que hayamos pisado bien las papas, incorporamos las yemas, el queso rallado, sal, pimienta y nuez moscada para elaborar los ñoquis caseros. Mezclamos todos los ingredientes con las manos. Comenzamos a agregarle la harina poco a poco y, cuando la masa para los ñoquis caseros fáciles comience a tomar consistencia, la volcamos sobre la mesada para trabajar con más comodidad. Amasamos lo suficiente hasta formar una masa tierna y consistente. Este es el aspecto que debe tener la masa de ñoquis de papa en este punto. Tomamos porciones pequeñas de masa y vamos formando rollos finos y largos, fíjate en la fotografía. Cortamos los ñoquis caseros de aproximadamente 2 centímetros y medio de largo, dejándolos sobre la mesa enharinada para que no se peguen. Luego, los pasamos por los dientes de un tenedor haciendo una leve presión con el dedo pulgar. De esta manera, los ñoquis de papa argentinos tomarán la forma que todos conocemos. Mientras tanto, colocamos al fuego una olla con abundante agua y un puñado de sal gruesa. Cuando esta rompa a hervir, incorporamos los ñoquis caseros con cuidado. A medida que vayan subiendo a la superficie estarán listos y podremos retirarlos con una espumadera.

Tallarines de calabaza

Ingredientes

2 tazas de harina para todo uso sin blanquear

1/4 cucharadita de sal marina

1 huevo grande

2 yemas de huevo

3 cucharadas de puré de calabaza

Agua

Preparación

Agregamos la harina y la sal a un procesador de alimentos y presionamos. Luego agregamos el huevo entero, las yemas de huevo y el puré de calabaza. Pulsamos hasta que esté bien combinado. Luego rociamos con agua hasta que se forme una masa. Transferimos a una superficie muy ligeramente enharinada, espolvoreamos la parte superior con un poco de harina y cubrimos con papel film. Dejamos reposar durante 30 minutos. Después de que haya reposado, ponemos a hervir una olla grande de agua y sal generosamente. Cortamos la pasta en tercios y comenzamos a extenderla en un rectángulo suelto, espolvoreando solo la cantidad de harina necesaria para evitar que se pegue. Más harina = una pasta tierna y menos sabrosa. Además, la pasta querrá pegarse al rodillo; simplemente usamos una mano para sostenerla mientras usamos la otra para enrollar. Una vez que la masa esté casi fina como el papel, la cortamos en la forma que deseamos. Incluso podemos dejarlo en una hoja sólida si lo deseamos. Usé un cortador de pizza para cortar en tiras del tamaño de un fettuccini. Cubrimos con film transparente hasta que esté listo para cocinar. Agregamos la pasta al agua hirviendo y revuelva solo para asegurarnos de que no se peguen. Solo debemos tomar 1-2 minutos para cocinar. Escurrimos y transferimos a un plato para servir. Cubrimos con pesto y queso parmesano, mezclamos con la salsa de tomate favorita.

Ravioles de ricota con nueces en salsa de cordero

Ravioles de ricota con nueces.

Ingredientes

Para la masa

500 g de harina

1 cdita. de sal

5 huevos

Para el relleno

500 g de ricota

200 g de nueces

150 g de queso parmesano

2 cdas. de aceite de oliva

Sal y pimienta, c/n

Nuez moscada, a gusto

250 g de queso mozzarella

Preparación