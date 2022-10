A la hora de cocinar, es habitual acudir a un sitio web y conocer más detalles de la receta que uno quiere cocinar. Los ingredientes, el paso a paso y los tiempos, las claves para cualquier plato.

Sin embargo, cuando uno no sabe qué comer y no quiere pedir, una buena variante es recorrer las redes sociales y revisar los virales para conocer diferentes recetas que no son las habituales.

En este caso, TikTok presenta una viral receta que sube la pizza a otro nivel. “Una pizza muy especial”, propone su creador, bajo el arroba @LasRecetasDeSimon, un conocido cocinero viral de la plataforma.

La propuesta es simple, pero deliciosa. Como se ve en el video, propone hacer una pizza con masa de ajo asado y con los bordes rellenos de salchicha, para tener un plato realmente sabroso.

Los ingredientes para la pizza con masa de ajo asado y bordes de salchicha

El tiktoker subió el paso a paso de la receta y, algo más importante aún, los ingredientes. Estos son cada una de las cosas que hay que tener para este plato:

350gr Harina 000

1cda de Sal

230ml Agua

10gr Levadura Fresca (o 3gr Levadura en Polvo)

2cdas Aceite de Oliva

1 Cabeza de Ajo

El paso a paso de esta pizza con masa de ajo asado y bordes de salchicha

El video del tiktoker muestra de manera clara cada uno de los pasos a seguir. En tanto, acá te dejamos cómo hacer para conseguir esta imperdible pizza con masa de ajo asado y bordes de salchicha.

En primer lugar, para tener todo listo, es necesario enfocarse en los ajos. Para ello hay que tomar la cabeza, agregarle aceite de oliva, sal y pimienta, cubrir con papel aluminio y colocar en una bandeja al horno a fuego bajo, a 180 grados.

Imperdible receta.

Seguido, se sigue con la masa. Para ello, tomamos la harina, sal, levadura y aceite de oliva, mezclamos hasta integrar, y luego amasamos hasta alcanzar una consistencia buena. Y previo a dejarla reposar, agregamos los ajos.

Para ello aplastamos la cabeza y los ajos caerán como una especie de pasta. La integramos a la masa y continuamos amasando. Así, ya tenemos lista la masa de pizza con ajo al horno.

A continuación, dejamos que la masa repose y duplique su volumen. Luego la sacamos, la ponemos en una pizzera, la estiramos y, previo a colocar el queso y la salsa, ponemos salchichas en el borde, y envolvemos con la masa. Hacemos unos cortes y listo, ya está para seguir.

Le ponemos salsa, queso, salchicha cortada y cebolla cortada, para darle ese plus. Mandamos al horno al máximo hasta dorar y listo, ya tenemos una pizza de otro nivel para disfrutar.