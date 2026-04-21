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Martes, 21 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
GOLOSOS

Alfajorcitos brownie: una receta fácil, irresistible y perfecta para la merienda

Una propuesta dulce, intensa y casera que combina dos clásicos en una preparación simple, ideal para compartir en cualquier momento del día.

MBurczynsky

La merienda es ese momento del día para hacer una pausa y darse un gusto, ya sea en casa o compartiendo con otros. Un espacio donde lo dulce cobra protagonismo y convierte algo simple en un pequeño placer cotidiano.

En ese contexto, los alfajores brownie aparecen como una opción distinta y tentadora: combinan la intensidad del chocolate con un relleno suave, logrando una propuesta casera que sorprende y conquista en cada bocado.

&nbsp;Una opción dulce, casera y tentadora que transforma cualquier merienda en un momento especial.&nbsp;
 Una opción dulce, casera y tentadora que transforma cualquier merienda en un momento especial. 

 Ingredientes para 10-12 unidades

  • 150 g de chocolate semiamargo
  • 100 g de manteca
  • 2 huevos
  • 100 g de azúcar
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 70 g de harina
  • 1 pizca de sal
  • Dulce de leche (para rellenar)
  • Azúcar impalpable o coco rallado (opcional)
    • &nbsp;Pocos elementos y mucho sabor para lograr un clásico reinventado.&nbsp;
     Pocos elementos y mucho sabor para lograr un clásico reinventado. 


    Paso a paso de la preparación 

  • Derretir el chocolate
    Colocá el chocolate junto con la manteca en un bowl y derretí a baño maría o en microondas (en intervalos cortos). Mezclá hasta lograr una preparación lisa.
  • Batir huevos y azúcar
    En otro recipiente, batí los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla clara y espumosa. Sumá la esencia de vainilla.
  • Unir las preparaciones
    Incorporá el chocolate derretido a la mezcla de huevos con movimientos envolventes.
  • Agregar secos
    Tamizá la harina con la sal e integrala suavemente sin batir de más.
  • Hornear
    Volcá la mezcla en una placa con papel manteca o en moldes pequeños. Llevá a horno precalentado a 180°C durante 12-15 minutos. Deben quedar húmedos en el centro.
  • Enfriar y armar
    Una vez fríos, cortá en círculos o cuadrados y uní de a dos con dulce de leche en el medio.
  • Toque final
    Podés espolvorear con azúcar impalpable o rebozar los bordes con coco rallado.

    • &nbsp;La clave está en la cocción justa y en un armado delicado para lograr la textura ideal.&nbsp;
     La clave está en la cocción justa y en un armado delicado para lograr la textura ideal. 

    Consejos 

    • No sobrecocines el brownie: la clave es que quede húmedo.
    • Usá buen chocolate: hace la diferencia en el sabor final.
    • Si querés más firmeza, llevá la masa unos minutos a la heladera antes de hornear.
    • Para un toque extra, agregá nueces o chips de chocolate a la mezcla.
    • Armarlos cuando estén fríos evita que se rompan. 

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