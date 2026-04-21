Alfajorcitos brownie: una receta fácil, irresistible y perfecta para la merienda

La merienda es ese momento del día para hacer una pausa y darse un gusto, ya sea en casa o compartiendo con otros. Un espacio donde lo dulce cobra protagonismo y convierte algo simple en un pequeño placer cotidiano.

En ese contexto, los alfajores brownie aparecen como una opción distinta y tentadora: combinan la intensidad del chocolate con un relleno suave, logrando una propuesta casera que sorprende y conquista en cada bocado.

Una opción dulce, casera y tentadora que transforma cualquier merienda en un momento especial.

Ingredientes para 10-12 unidades

150 g de chocolate semiamargo

100 g de manteca

2 huevos

100 g de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

70 g de harina

1 pizca de sal

Dulce de leche (para rellenar)

Azúcar impalpable o coco rallado (opcional)

Pocos elementos y mucho sabor para lograr un clásico reinventado.





Paso a paso de la preparación

Derretir el chocolate

Colocá el chocolate junto con la manteca en un bowl y derretí a baño maría o en microondas (en intervalos cortos). Mezclá hasta lograr una preparación lisa.

Batir huevos y azúcar

En otro recipiente, batí los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla clara y espumosa. Sumá la esencia de vainilla.

Unir las preparaciones

Incorporá el chocolate derretido a la mezcla de huevos con movimientos envolventes.

Agregar secos

Tamizá la harina con la sal e integrala suavemente sin batir de más.

Hornear

Volcá la mezcla en una placa con papel manteca o en moldes pequeños. Llevá a horno precalentado a 180°C durante 12-15 minutos. Deben quedar húmedos en el centro.

Enfriar y armar

Una vez fríos, cortá en círculos o cuadrados y uní de a dos con dulce de leche en el medio.

Toque final

Podés espolvorear con azúcar impalpable o rebozar los bordes con coco rallado.

La clave está en la cocción justa y en un armado delicado para lograr la textura ideal.

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