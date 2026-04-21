GOLOSOS
Alfajorcitos brownie: una receta fácil, irresistible y perfecta para la merienda
Una propuesta dulce, intensa y casera que combina dos clásicos en una preparación simple, ideal para compartir en cualquier momento del día.
La merienda es ese momento del día para hacer una pausa y darse un gusto, ya sea en casa o compartiendo con otros. Un espacio donde lo dulce cobra protagonismo y convierte algo simple en un pequeño placer cotidiano.
En ese contexto, los alfajores brownie aparecen como una opción distinta y tentadora: combinan la intensidad del chocolate con un relleno suave, logrando una propuesta casera que sorprende y conquista en cada bocado.
Ingredientes para 10-12 unidades
Paso a paso de la preparación
Colocá el chocolate junto con la manteca en un bowl y derretí a baño maría o en microondas (en intervalos cortos). Mezclá hasta lograr una preparación lisa.
En otro recipiente, batí los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla clara y espumosa. Sumá la esencia de vainilla.
Incorporá el chocolate derretido a la mezcla de huevos con movimientos envolventes.
Tamizá la harina con la sal e integrala suavemente sin batir de más.
Volcá la mezcla en una placa con papel manteca o en moldes pequeños. Llevá a horno precalentado a 180°C durante 12-15 minutos. Deben quedar húmedos en el centro.
Una vez fríos, cortá en círculos o cuadrados y uní de a dos con dulce de leche en el medio.
Podés espolvorear con azúcar impalpable o rebozar los bordes con coco rallado.
Consejos
- No sobrecocines el brownie: la clave es que quede húmedo.
- Usá buen chocolate: hace la diferencia en el sabor final.
- Si querés más firmeza, llevá la masa unos minutos a la heladera antes de hornear.
- Para un toque extra, agregá nueces o chips de chocolate a la mezcla.
- Armarlos cuando estén fríos evita que se rompan.