Bajó el precio del pollo y hay que aprovechar: el clásico argentino que "salva" cualquier comida familiar
Una alternativa rendidora, versátil y fácil de preparar gana protagonismo en la cocina diaria gracias a su sabor y practicidad
La comida familiar es un desafío diario: pensar qué cocinar, equilibrar costos y lograr que a todos les guste no siempre es tarea sencilla. En ese contexto, encontrar opciones prácticas y accesibles se vuelve clave.
Entre las preparaciones más elegidas aparece un clásico rebozado, dorado por fuera y tierno por dentro, que combina facilidad de elaboración con un sabor que nunca falla en grandes y chicos.
El plato rendidor que conquista a toda la familia
Las milanesas de pollo se posicionan como una de las alternativas más elegidas en los hogares argentinos. Su preparación sencilla y rápida cocción las convierten en una solución ideal para el día a día.
Entre sus principales virtudes se destacan su textura suave, la versatilidad para acompañamientos y la capacidad de adaptarse tanto a fritura como a horno o air fryer. Además, suelen ser más livianas que otras variantes.
A diferencia de las milanesas de carne vacuna o cerdo, esta opción resulta más económica y de cocción más rápida. También suele ser más tierna, lo que la hace especialmente atractiva para toda la familia.
Milanesas baratas y rendidoras
Cuenta DNI es una billetera digital del Banco Provincia que permite acceder a descuentos y beneficios en distintos comercios, incluyendo carnicerías con promociones del 20%.
Si las milanesas de pollo tienen un valor de $6000, con el descuento del 20% el precio final queda en $4800, lo que representa un ahorro significativo en la compra.
Cabe destacar que el beneficio tiene un tope de reintegro por persona ($5.000) y por jornada, por lo que el descuento se aplica en un monto determinado (lunes a viernes).
Cabe destacar que para acceder al beneficio es necesario abonar mediante la aplicación, ya sea escaneando código QR o utilizando los medios de pago habilitados dentro de la plataforma.
Opciones de guarniciones