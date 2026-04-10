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Viernes, 10 de abril de 2026

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Bajó el precio del pollo y hay que aprovechar: el clásico argentino que "salva" cualquier comida familiar

Una alternativa rendidora, versátil y fácil de preparar gana protagonismo en la cocina diaria gracias a su sabor y practicidad

MBurczynsky

La comida familiar es un desafío diario: pensar qué cocinar, equilibrar costos y lograr que a todos les guste no siempre es tarea sencilla. En ese contexto, encontrar opciones prácticas y accesibles se vuelve clave.

Entre las preparaciones más elegidas aparece un clásico rebozado, dorado por fuera y tierno por dentro, que combina facilidad de elaboración con un sabor que nunca falla en grandes y chicos.

&nbsp;Una preparación simple, sabrosa y rendidora que se convierte en aliada ideal para el día a día.&nbsp;
 Una preparación simple, sabrosa y rendidora que se convierte en aliada ideal para el día a día. 

 El plato rendidor que conquista a toda la familia 

Las milanesas de pollo se posicionan como una de las alternativas más elegidas en los hogares argentinos. Su preparación sencilla y rápida cocción las convierten en una solución ideal para el día a día.

Entre sus principales virtudes se destacan su textura suave, la versatilidad para acompañamientos y la capacidad de adaptarse tanto a fritura como a horno o air fryer. Además, suelen ser más livianas que otras variantes.

A diferencia de las milanesas de carne vacuna o cerdo, esta opción resulta más económica y de cocción más rápida. También suele ser más tierna, lo que la hace especialmente atractiva para toda la familia.

&nbsp;Una opción rendidora y sabrosa que nunca falla en la mesa familiar.&nbsp;
 Una opción rendidora y sabrosa que nunca falla en la mesa familiar. 

Milanesas baratas y rendidoras

Cuenta DNI es una billetera digital del Banco Provincia que permite acceder a descuentos y beneficios en distintos comercios, incluyendo carnicerías con promociones del 20%.

Si las milanesas de pollo tienen un valor de $6000, con el descuento del 20% el precio final queda en $4800, lo que representa un ahorro significativo en la compra.

 Cabe destacar que el beneficio tiene un tope de reintegro por persona ($5.000) y por jornada, por lo que el descuento se aplica en un monto determinado (lunes a viernes). 

Cabe destacar que para acceder al beneficio es necesario abonar mediante la aplicación, ya sea escaneando código QR o utilizando los medios de pago habilitados dentro de la plataforma.

&nbsp;Con descuentos especiales, esta alternativa se vuelve aún más accesible para el día a día.&nbsp;
 Con descuentos especiales, esta alternativa se vuelve aún más accesible para el día a día. 

Opciones de guarniciones 

  • Puré de papas
  • Papas fritas
  • Ensaladas frescas (lechuga, tomate, zanahoria)
  • Arroz blanco o amarillo
  • Vegetales asados
  • Ensalada rusa
  • Fideos con manteca o aceite
  • Papas al horno

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