Cómo hacer una rosca de Pascua fácil y con pocos ingredientes para Semana Santa

Con la llegada de Semana Santa, las recetas que son típicas de la festividad cobran relevancia. Entre ellas, la rosca de Pascua ocupa un lugar central por su sabor, su simbolismo y su versatilidad a la hora de prepararla.

Este clásico de la panadería casera es ideal para compartir en reuniones familiares o como parte de una mesa dulce. Su preparación, aunque parezca elaborada, puede resolverse en pocos pasos y con ingredientes básicos que suelen estar presentes en cualquier cocina.

Paso a paso para hacer rosca de Pascua

Ingredientes para la crema pastelera:

2 yemas de huevo

1 taza de leche

1/4 taza de azúcar

1 cucharada de maicena

Ingredientes para la masa:

1 kg de harina de trigo

200 g de azúcar

8 g de sal

20 g de levadura

400 ml de leche tibia

4 huevos

200 g de manteca derretida

1 cucharada de esencia de vainilla

Ralladura de naranja

Opcional: frutos secos, chispas de chocolate, dulce de batata o membrillo, dulce de leche, crema pastelera o chocolate derretido





Esta receta de rosca de Pascua es apta para principiantes y puede decorarse con rellenos y coberturas al gusto.

Preparación

Para la crema pastelera, comenzar mezclando la leche fría con la maicena en un recipiente hasta integrar bien. Luego incorporar el azúcar y las yemas, y llevar la preparación a fuego medio, revolviendo constantemente hasta que espese. Una vez lista, cubrir con film en contacto para evitar que se forme una capa y dejar entibiar antes de usar.

Para la masa, colocar la harina junto con la levadura previamente activada en la leche tibia. Agregar el azúcar, la sal, los huevos, la manteca derretida, la esencia de vainilla y la ralladura de naranja. Mezclar y amasar hasta formar un bollo uniforme, ya sea a mano o con ayuda de una procesadora.

Dejar reposar la masa en un recipiente cubierto con un paño húmedo hasta que duplique su volumen. Luego, dividirla en dos partes iguales y cada una en tres porciones para formar trenzas. Unir los extremos para dar forma circular y colocar en placas para horno. Dejar leudar nuevamente.

Finalmente, llevar a horno precalentado y cocinar durante 25 a 30 minutos, hasta que la superficie esté dorada. Antes o después de la cocción, se puede decorar con crema pastelera y agregar los ingredientes opcionales.

Tips para mejorar la receta